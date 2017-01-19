Рынок ОФЗ, скорее всего, будет двигаться в рамках "бокового" тренда. - Промсвязьбанк

"С утра котировки нефти остаются вблизи уровней вчерашнего закрытия, но внешний фон для рынка остается негативным из-за роста доходности UST-10 на 5 б.п. до 2,41%, свой вклад в который могла внести статистика по инфляции в США. По итогам 2016 г. потребительские цены выросли с ноябрьских 1,7% до 2,1%, что стало максимумом за последние 5 лет, а индекс базовой инфляции, CPI core, подрос на 0,1 п.п. до 2,2%. В то же время данные совпали с консенсус- прогнозом и вряд ли станут катализатором дальнейшей динамики котировок UST, поэтому сегодня существенного роста доходностей ОФЗ мы не ожидаем. На ход торгов может повлиять пресс-конференция М. Драги (16:30 мск) после сегодняшнего заседания ЕЦБ (итоги в 15:45 мск), но вероятность корректировки ориентиров программы QE, на наш взгляд, невысока", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов.