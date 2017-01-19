Снижение котировок российских евробондов сегодня, вероятно, продолжится - Промсвязьбанк

"В среду российские суверенные евробонды вновь перешли к ценовому снижению после активного роста накануне. Постепенный подъем доходности базовых активов и падение нефти более чем на 2% ниже отметки 54,5 долл. за доллар по Brent стали причиной данной динамики. При этом усилили рост в доходности UST (10-летние бонды выросли с 2,35% до 2,4%-2,42% годовых) на позитивных статданных из США, где индекс потребительских цен по итогам 2016 г. увеличились на 2,1% (в декабре цены выросли на 0,3% м/м против 0,2% в ноябре), а объем промпроизводства в декабре увеличился на 0,8% м/м. В итоге "бенчмарк" Russia-23 потерял в цене 36 б.п. (YTM 3,78% годовых), "длинные" Russia-42 и Russia-43 – 44-45 б.п. (YTM 4,92% годовых), - отмечает аналитик Промсвязьбанка Александр Полютов. - При этом российский сегмент евробондов еще не успел отыграть продолжившийся рост доходности базовых активов – UST-10 дошла до отметки 2,42% годовых, в том числе после выступления вечером в среду Дж. Йеллен, которая заявила, что возможен неприятный сюрприз, если повышение ставок будет откладываться надолго, добавив, что ожидает нескольких повышений ставок в год до конца 2019 г. Публикация "Бежевой книги" отразила сдержанный рост экономической активности в большинстве федеральных округов США в декабре, но усилилось ценовое давление. В этом ключе снижение котировок российских евробондов сегодня, вероятно, продолжится, к тому же нефть с утра удерживается в районе 54,5 долл. за барр. Сегодня внимание инвесторов также будет к заседанию ЕЦБ (15:45 мск), но вряд ли стоит ждать конкретных действий в ДКП, важнее будет риторика главы регулятора (в 16:30 мск) относительно ситуации в экономике и с инфляцией, а также оценки перспективы сохранения стимулирующих мер. При этом в большей степени инвесторы ждут инаугурации Д.Трампа и его речи в пятницу".