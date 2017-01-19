В середине следующей недели рубль может выйти в диапазон 60-61 руб. за доллар - Банк "Зенит"

"Торги на внутреннем валютном рынке вчера проходили без собственных идей. Участники рынка отыгрывали движения основных валют на форекс, попутно игнорируя небольшое ослабление нефтяных котировок, - комментируют аналитики банка "Зенит". - Курс бивалютной корзины вчера снизился на 5 коп. до 61.24 руб. Курс доллара составил 59.56 руб. (+15 коп.), курс евро – 63.30 руб. (-28 коп.). На международном валютном рынке доллар восстанавливал позиции после словесных интервенций Д. Трампа накануне. По итогам дня основная валютная пара поднялась на 35 бп до отметки $1.0635. Цены на нефть немного снизились, ожидая данных по запасам в США, которые будут опубликованы сегодня. Со стороны ОПЕК по-прежнему сохраняются заявления о том, что при цене выше $50 за барр. в США начинает расти добыча, что снижает эффективность мер по регулированию рынка. В выходные пройдет встреча нефтедобывающих стран в формате «ОПЕК+», которая будет посвящена соблюдению договоренностей по сокращению добычи. Судя по ежемесячному отчету ОПЕК, картелю пока не удается приблизиться к существенному сокращению добычи. В декабре она снизилась лишь на 221 тыс. барр. к ноябрьскому уровню. Рубль выглядит уверенно по сравнению с большинством аналогичных валют ЕМ. Фактор налогового периода успешно амортизирует для рубля небольшие просадки в нефтяных ценах. В то же время, потенциал укрепления рубля выглядит ограниченным в текущем месяце. Именно поэтому, после прохождения пика налоговых платежей в середине следующей недели рубль может выйти в диапазон 60-61 руб. по курсу доллара".