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19 января 2017 года 10:56
UBS поднял оценку GDR Мегафона на 18%, сохранив рейтинг "держать"
Инвестиционный банк UBS повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Мегафона" (MOEX: MFON) с $8,7 до $10,3 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Между тем рекомендация "держать" для этих бумаг была сохранена. Аналитики скорректировали модель оценки "Мегафона" после того, как оператор объявил о намерении выкупить 63,8% голосующих акций (15,2% капитала) Mail.ru у структур своего контролирующего акционера - USM Group Алишера Усманова и его партнеров. "Рынок нейтрально оценивает эту сделку, но мы относимся к ней настороженно. Мы считаем, что она несет риски для дивидендов "Мегафона", которые являются основным инвестиционным преимуществом оператора. Кроме того, в настоящее время мы не прогнозируем значительного эффекта от синергии от сделки и не ждем от Mail.ru дивидендных выплат", - отмечается в обзоре. Эксперты UBS на данном этапе не стали менять свои прогнозы относительно дивидендных выплат "Мегафона". Аналитики инвестбанка называют покупку Mail.ru "Мегафоном" уникальной для сектора сделкой даже на уровне мировой практики. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Мегафона", основанный на оценках аналитиков 16 инвестиционных банков, составляет $11,11 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $10,32 за штуку.
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19 января 2017 года 12:41
Аналитики инвестбанков считают, что смягчение санкций США против РФ может сделать рубль одной из лучших валют развивающихся рынков по динамике курса, однако в краткосрочных рекомендациях их мнения по нему расходятся. Так, например, аналитики Deutsche Bank продолжают позитивно смотреть на рубль и... читать дальше
.19 января 2017 года 12:31
"Рынок накануне достаточно негативно реагировал на ряд заявлений, сделанных в ходе МЭФ в Давосе. Так министр энергетики Саудовской Аравии и глава BP накануне отметили, что «сланцевики» активизируют свою деятельность уже при цене в $50/bbl, что безусловно вновь ставит под вопрос перспективы... читать дальше
.19 января 2017 года 12:09
"Событие дня для курса доллар/евро – это заседание Европейского Центрального банка (ЕЦБ), - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Ольга Лапшина. - В целом рынок не ожидает изменения ставки и сроков проведения программы выкупа активов. Тем не менее, нельзя исключать некоторого изменения риторики Марио... читать дальше
.19 января 2017 года 11:51
"С утра котировки нефти остаются вблизи уровней вчерашнего закрытия, но внешний фон для рынка остается негативным из-за роста доходности UST-10 на 5 б.п. до 2,41%, свой вклад в который могла внести статистика по инфляции в США. По итогам 2016 г. потребительские цены выросли с ноябрьских 1,7% до... читать дальше
.19 января 2017 года 11:44
"В среду российские суверенные евробонды вновь перешли к ценовому снижению после активного роста накануне. Постепенный подъем доходности базовых активов и падение нефти более чем на 2% ниже отметки 54,5 долл. за доллар по Brent стали причиной данной динамики. При этом усилили рост в доходности UST... читать дальше
.19 января 2017 года 11:32
"Торги на внутреннем валютном рынке вчера проходили без собственных идей. Участники рынка отыгрывали движения основных валют на форекс, попутно игнорируя небольшое ослабление нефтяных котировок, - комментируют аналитики банка "Зенит". - Курс бивалютной корзины вчера снизился на 5 коп. до 61.24... читать дальше
.19 января 2017 года 11:07
Сегодня в фокусе запасы от Минэнерго США, предварительные от API показали снижение запасов сырой нефти на 5 млн барр., но при этом рост запасов бензина на 9,7 млн барр., дистиллятов – на 1,1 млн барр. Если отчет МЭА выйдет негативным, и запасы окажутся схожими с API, нефть может продолжить... читать дальше
.19 января 2017 года 10:40
К концу второго квартала 2017 г. цены на нефть достигнут 60 долл. за баррель - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
За ценами на нефть пристально следят не только экономисты, но и простые граждане, поскольку по этому индикатору в последнее время принято оценивать «состояние здоровья» отечественной экономик, отмечает аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олег Якушев. При этом аналитики отмечают, что сегодня... читать дальше
.19 января 2017 года 10:37
"Российская валюта сохраняет устойчивость на фоне продолжающегося налогового периода в РФ, который характеризуется повышением спроса на рублевую ликвидность. С начала текущей недели однодневная ставка межбанковского кредитования в РФ выросла с 10,32% до 10,38%. Сегодня во время выступления М.... читать дальше
.19 января 2017 года 10:25
В краткосрочной перспективе сохраняются предпосылки к росту американской валюты к уровню 60 руб. - Exness
"Несмотря на снижение за последние дни цен на нефть марки Brent до $54,4 за баррель, российская валюта сохраняет устойчивость на фоне продолжающегося налогового периода в РФ, который характеризуется повышением спроса на рублевую ликвидность, - комментирует аналитик ГК Exness Сергей Кочергин. - С... читать дальше
.19 января 2017 года 10:18
Москва. 19 января. Доллар США и евро слегка снизились на "Московской бирже" в начале торгов четверга; рубль немного укрепился к бивалютной корзине на фоне роста мировых цен на нефть. читать дальше
.19 января 2017 года 10:00
В среду индекс ММВБ составил 2178,73 пункта (-0,5%), индекс РТС подрос до 1156,47 пункта (+0,5%). Сегодня аналитики ждут приостановки коррекции на рынке на фоне стабилизации цен на нефть. читать дальше
.19 января 2017 года 09:59
"Российские энергетики вчера продемонстрировали серьезный рост, в то время как "голубые фишки" "топчутся" на месте. Сегодня мы ожидаем позитивного открытия российского рынка и усиления роста в течение дня. Среди бумаг мы бы отметили акции ВТБ, РУСАЛа и АФК Системы", - указывает аналитик Алор... читать дальше
.19 января 2017 года 09:57
Москва. 19 января. На рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты. читать дальше
.19 января 2017 года 09:56
о мнению аналитиков ИК "Атон", в четверг российский рынок акций откроется незначительным понижением. читать дальше
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