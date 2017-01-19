UBS поднял оценку GDR Мегафона на 18%, сохранив рейтинг "держать"

Инвестиционный банк UBS повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Мегафона" (MOEX: MFON) с $8,7 до $10,3 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Между тем рекомендация "держать" для этих бумаг была сохранена.

Аналитики скорректировали модель оценки "Мегафона" после того, как оператор объявил о намерении выкупить 63,8% голосующих акций (15,2% капитала) Mail.ru у структур своего контролирующего акционера - USM Group Алишера Усманова и его партнеров.

"Рынок нейтрально оценивает эту сделку, но мы относимся к ней настороженно. Мы считаем, что она несет риски для дивидендов "Мегафона", которые являются основным инвестиционным преимуществом оператора. Кроме того, в настоящее время мы не прогнозируем значительного эффекта от синергии от сделки и не ждем от Mail.ru дивидендных выплат", - отмечается в обзоре.

Эксперты UBS на данном этапе не стали менять свои прогнозы относительно дивидендных выплат "Мегафона".

Аналитики инвестбанка называют покупку Mail.ru "Мегафоном" уникальной для сектора сделкой даже на уровне мировой практики.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Мегафона", основанный на оценках аналитиков 16 инвестиционных банков, составляет $11,11 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $10,32 за штуку.