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Главная / Мнения аналитиков / Пара евро/рубль может протестировать уровень 63,5 - Exness
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19 января 2017 года 10:37
Пара евро/рубль может протестировать уровень 63,5 - Exness
"Российская валюта сохраняет устойчивость на фоне продолжающегося налогового периода в РФ, который характеризуется повышением спроса на рублевую ликвидность. С начала текущей недели однодневная ставка межбанковского кредитования в РФ выросла с 10,32% до 10,38%. Сегодня во время выступления М. Драги и публикации статистики по запасам нефти в США можно ожидать роста волатильности курса рубля. Декабрьское повышение с 0,8% г/г до 0,9% г/г базовой инфляции в еврозоне создает предпосылки к более жесткой риторике М. Драги. Между тем говорить необходимости сворачивании программы количественного смягчения в еврозоне до тех пор, пока инфляция в регионе держится ниже 2% уровня, нельзя. В течение дня евро может протестировать уровень $1,071, а пара евро/рубль - 63,5. В краткосрочной перспективе сохраняются предпосылки к росту американской валюты к уровню 60 руб. Вчера Дж. Йеллен заявила о том, что ФРС США до 2019 года может повышать ключевую процентную ставку несколько раз в год на фоне близости американской экономики к целевым показателям полной занятости и ценовой стабильности. Ее слова спровоцировали рост доходности 10-летних гособлигаций США до 2,42%, повысив их привлекательность для потенциальных инвесторов", – комментирует ситуацию аналитик Exness Сергей Кочергин.
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19 января 2017 года 12:41
Аналитики инвестбанков считают, что смягчение санкций США против РФ может сделать рубль одной из лучших валют развивающихся рынков по динамике курса, однако в краткосрочных рекомендациях их мнения по нему расходятся. Так, например, аналитики Deutsche Bank продолжают позитивно смотреть на рубль и... читать дальше
.19 января 2017 года 12:31
"Рынок накануне достаточно негативно реагировал на ряд заявлений, сделанных в ходе МЭФ в Давосе. Так министр энергетики Саудовской Аравии и глава BP накануне отметили, что «сланцевики» активизируют свою деятельность уже при цене в $50/bbl, что безусловно вновь ставит под вопрос перспективы... читать дальше
.19 января 2017 года 12:09
"Событие дня для курса доллар/евро – это заседание Европейского Центрального банка (ЕЦБ), - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Ольга Лапшина. - В целом рынок не ожидает изменения ставки и сроков проведения программы выкупа активов. Тем не менее, нельзя исключать некоторого изменения риторики Марио... читать дальше
.19 января 2017 года 11:51
"С утра котировки нефти остаются вблизи уровней вчерашнего закрытия, но внешний фон для рынка остается негативным из-за роста доходности UST-10 на 5 б.п. до 2,41%, свой вклад в который могла внести статистика по инфляции в США. По итогам 2016 г. потребительские цены выросли с ноябрьских 1,7% до... читать дальше
.19 января 2017 года 11:44
"В среду российские суверенные евробонды вновь перешли к ценовому снижению после активного роста накануне. Постепенный подъем доходности базовых активов и падение нефти более чем на 2% ниже отметки 54,5 долл. за доллар по Brent стали причиной данной динамики. При этом усилили рост в доходности UST... читать дальше
.19 января 2017 года 11:32
"Торги на внутреннем валютном рынке вчера проходили без собственных идей. Участники рынка отыгрывали движения основных валют на форекс, попутно игнорируя небольшое ослабление нефтяных котировок, - комментируют аналитики банка "Зенит". - Курс бивалютной корзины вчера снизился на 5 коп. до 61.24... читать дальше
.19 января 2017 года 11:07
Сегодня в фокусе запасы от Минэнерго США, предварительные от API показали снижение запасов сырой нефти на 5 млн барр., но при этом рост запасов бензина на 9,7 млн барр., дистиллятов – на 1,1 млн барр. Если отчет МЭА выйдет негативным, и запасы окажутся схожими с API, нефть может продолжить... читать дальше
.19 января 2017 года 10:56
Инвестиционный банк UBS повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Мегафона" (MOEX: MFON) с $8,7 до $10,3 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Между тем рекомендация "держать" для этих бумаг была сохранена. Аналитики скорректировали модель оценки "Мегафона"... читать дальше
.19 января 2017 года 10:40
К концу второго квартала 2017 г. цены на нефть достигнут 60 долл. за баррель - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
За ценами на нефть пристально следят не только экономисты, но и простые граждане, поскольку по этому индикатору в последнее время принято оценивать «состояние здоровья» отечественной экономик, отмечает аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олег Якушев. При этом аналитики отмечают, что сегодня... читать дальше
.19 января 2017 года 10:25
В краткосрочной перспективе сохраняются предпосылки к росту американской валюты к уровню 60 руб. - Exness
"Несмотря на снижение за последние дни цен на нефть марки Brent до $54,4 за баррель, российская валюта сохраняет устойчивость на фоне продолжающегося налогового периода в РФ, который характеризуется повышением спроса на рублевую ликвидность, - комментирует аналитик ГК Exness Сергей Кочергин. - С... читать дальше
.19 января 2017 года 10:18
Москва. 19 января. Доллар США и евро слегка снизились на "Московской бирже" в начале торгов четверга; рубль немного укрепился к бивалютной корзине на фоне роста мировых цен на нефть. читать дальше
.19 января 2017 года 10:00
В среду индекс ММВБ составил 2178,73 пункта (-0,5%), индекс РТС подрос до 1156,47 пункта (+0,5%). Сегодня аналитики ждут приостановки коррекции на рынке на фоне стабилизации цен на нефть. читать дальше
.19 января 2017 года 09:59
"Российские энергетики вчера продемонстрировали серьезный рост, в то время как "голубые фишки" "топчутся" на месте. Сегодня мы ожидаем позитивного открытия российского рынка и усиления роста в течение дня. Среди бумаг мы бы отметили акции ВТБ, РУСАЛа и АФК Системы", - указывает аналитик Алор... читать дальше
.19 января 2017 года 09:57
Москва. 19 января. На рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты. читать дальше
.19 января 2017 года 09:56
о мнению аналитиков ИК "Атон", в четверг российский рынок акций откроется незначительным понижением. читать дальше
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