Пара евро/рубль может протестировать уровень 63,5 - Exness

"Российская валюта сохраняет устойчивость на фоне продолжающегося налогового периода в РФ, который характеризуется повышением спроса на рублевую ликвидность. С начала текущей недели однодневная ставка межбанковского кредитования в РФ выросла с 10,32% до 10,38%. Сегодня во время выступления М. Драги и публикации статистики по запасам нефти в США можно ожидать роста волатильности курса рубля. Декабрьское повышение с 0,8% г/г до 0,9% г/г базовой инфляции в еврозоне создает предпосылки к более жесткой риторике М. Драги. Между тем говорить необходимости сворачивании программы количественного смягчения в еврозоне до тех пор, пока инфляция в регионе держится ниже 2% уровня, нельзя. В течение дня евро может протестировать уровень $1,071, а пара евро/рубль - 63,5. В краткосрочной перспективе сохраняются предпосылки к росту американской валюты к уровню 60 руб. Вчера Дж. Йеллен заявила о том, что ФРС США до 2019 года может повышать ключевую процентную ставку несколько раз в год на фоне близости американской экономики к целевым показателям полной занятости и ценовой стабильности. Ее слова спровоцировали рост доходности 10-летних гособлигаций США до 2,42%, повысив их привлекательность для потенциальных инвесторов", – комментирует ситуацию аналитик Exness Сергей Кочергин.