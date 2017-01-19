Доллар и евро слегка снизились в начале торгов четверга, рубль вырос вслед за нефтью

Москва. 19 января. Доллар США и евро слегка снизились на "Московской бирже" в начале торгов четверга; рубль немного укрепился к бивалютной корзине на фоне роста мировых цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 59,25-59,42 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 59,325 руб./$1 (-23,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 63,1075 руб./EUR1 (-19 копеек), стоимость бивалютной корзины потеряла 21,5 копейки по отношению к уровню закрытия среды, составив 61,03 рубля.

Доллар при этом оказался на 14,2 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 11,77 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшое укрепление рубля к доллару и евро в начале торгов 19 января связано с ростом мировых цен на нефть в четверг утром после их падения на 2,7% накануне, инвесторы ждут данных о коммерческих запасах углеводородов в США. Кроме того, рынок продолжает отыгрывать прогнозы ОПЕК в части более медленного роста поставок нефти из стран, не входящих в картель, несмотря на повышение оценки добычи для США. Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в четверг повысилась на 1% - до $54,46 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась на 0,94% - до $52,38 за баррель.

По оценкам аналитиков, товарные запасы нефти в США сократились на 1 млн баррелей на прошлой неделе. Минэнерго обнародует эти данные на день позже обычного, в четверг, поскольку минувший понедельник в США был выходным днем. Как прогнозирует ОПЕК, вместо предполагавшегося в декабрьском прогнозе снижения на 150 тыс. баррелей в сутки (б/с) добыча нефти в США в 2017 году вырастет на 80 тыс. б/с - до 13,7 млн б/с. При этом предложение нефти со стороны стран, не входящих в ОПЕК, в 2017 году, как ожидается, увеличится на 120 тыс. б/с при том, что до достижения эпохальных договоренностей прогнозировался рост на 300 тыс. б/с.