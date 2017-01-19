На рынке рублевых корпоративных бондов в четверг не сложится ярко выраженной динамики

Москва. 19 января. На рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.

Dow Jones Industrial Average снизился в среду по итогам четвертой сессии подряд, завершив торги на минимальном уровне с начала 2017 года. Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite выросли по итогам сессии. Некоторую поддержку фондовому рынку США в среду оказали позитивные статданные по американской экономике. Так, инфляция в стране в 2016 году ускорилась до 2,1% - максимума за пять лет. Объем промышленного производства в США в декабре увеличился на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, показали данные Федеральной резервной системы (ФРС). Рост промпроизводства стал максимальным с ноября 2014 года.

Экономическая активность в большинстве федеральных округов США продолжила расти сдержанными (modest) темпами в период с конца ноября до завершения 2016 года, при этом ценовое давление несколько усилилось, говорится в опубликованном Федрезервом в среду обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

Глава ФРС Джанет Йеллен, выступавшая в среду в Сан-Франциско, заявила, что ожидает нескольких повышений ставок американским ЦБ в год до конца 2019 года.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики в четверг, участники рынка реагируют на выступление главы ФРС Джанет Йеллен и ждут инаугурации избранного президента США Дональда Трампа и Нового года по лунному календарю, отмечаемого в Китае и других странах Азии. Укрепление доллара и волатильность нефтяных цен также оказывают сдерживающее влияние на рынки акций АТР. Инаугурация Д.Трампа пройдет 20 января, и участники рынка будут внимательно следить за его инаугурационной речью в поисках новых сигналов о дальнейшей экономической и торговой политике США.

На этом фоне сводный индекс региона MSCI Asia Pacific почти не изменился. Японский индикатор Nikkei 225 поднялся на 1%, несмотря на резкое падение стоимости акций Toshiba Corp. Австралийский S&P/ASX 200 повысился на 0,2%, как и южнокорейский Kospi, индонезийский Jakarta Composite прибавил 0,1%. Китайский Shanghai Composite потерял 0,2%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,6%.

В свою очередь цены на нефть растут в ходе торгов в четверг после падения на 2,7% накануне, инвесторы ждут данных о коммерческих запасах углеводородов в США. Кроме того, рынок продолжает отыгрывать прогнозы ОПЕК в части более медленного роста поставок нефти из стран, не входящих в картель, несмотря на повышение оценки добычи для США. Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в четверг повысилась на 0,98% - до $54,45 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась на 0,94% - до $52,38 за баррель.

По оценкам аналитиков, товарные запасы нефти в США сократились на 1 млн баррелей на прошлой неделе. Минэнерго обнародует эти данные на день позже обычного, в четверг, поскольку минувший понедельник в США был выходным днем. Как прогнозирует ОПЕК, вместо предполагавшегося в декабрьском прогнозе снижения на 150 тыс. баррелей в сутки (б/с) добыча нефти в США в 2017 году вырастет на 80 тыс. б/с - до 13,7 млн б/с. При этом предложение нефти со стороны стран, не входящих в ОПЕК, в 2017 году, как ожидается, увеличится на 120 тыс. б/с при том, что до достижения эпохальных договоренностей прогнозировался рост на 300 тыс. б/с.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду немного подросла по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 11,257 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,045 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали небольшое снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 18 января снизился на 0,18% и составил 104,8 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,15%, опустившись до 489,52 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "РЖД БО-07" (-1,7%), "РЖД БО-03" (-0,75%) и "НЛМК БО-13" (-0,55%), а в лидерах роста - "Внешэкономбанк-21" (+0,25%) и "МТС-07" (+0,19%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Альфа-банк установил ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-18 объемом 5 млрд рублей в размере 9,45% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 9,67% годовых. По 15-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Сбор заявок на бонды прошел 18 января. Техническое размещение запланировано на 23 января. Банк начал премаркетинг бондов серии БО-18 на 5 млрд рублей еще в начале декабря 2016 года, планировал провести book building 6 декабря и ориентировал инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 9,55-9,75% годовых. Однако затем Альфа-банк отложил размещение на неопределенный срок.

"Трансфин-М" планирует в первой половине февраля провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001Р-02 на 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 12,75-13,50% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте на уровне 13,16-13,96% годовых. По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов.

ООО "Еврофинансы-недвижимость" установило ставку 6-го купона биржевых облигаций серии БО-01 объемом 2 млрд рублей в размере 11% годовых (27,42 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей). Пятилетние облигации БО-01 были размещены в ноябре 2015 года. Облигации имеют 20 квартальных купонов. Ставка 1-5-го купонов была установлена в размере 11% годовых.

ПАО "Геотек сейсморазведка" (MOEX: GTSS) установило ставку 8-го купона облигаций 1-й серии объемом 3 млрд рублей в размере 13% годовых. ЦБ РФ в декабре 2016 года зарегистрировал изменения в решение о выпуске дебютных облигаций компании. Владельцы данных облигаций на собрании 17 октября согласились на реструктуризацию долга. В частности, на собрании держатели бумаг отказались от права требовать досрочного погашения облигаций, согласились на заключение от имени владельцев бондов соглашения о прекращении отдельных обязательств по оферте IG Seismic Services (IGSS) новацией и утвердили условия такого соглашения. Основным предложением по реструктуризации бондов стало продление срока обращения бумаг на год - до 16 октября 2019 года с 17 октября 2018 года. Число купонных периодов увеличено с 6 до 18. При этом длительность 1-6-го купонных периодов останется прежней - 182 дня, 7-18-го купонных периодов уменьшено до 91 дня. Также компания приравняла ставку 7-18-го купонов к значению ключевой ставки ЦБ РФ на дату начала соответствующего купонного периода плюс 3%.

Банк "Зенит" (MOEX: ZENT) исполнил обязательства по приобретению облигаций 10-11-й серий, а также серий БО-09, БО-11 и БО-13. В рамках оферты банк приобрел 378,048 тыс. облигаций 10-й серии, 30 тыс. бондов 11-й серии, 322,477 тыс. облигаций серии БО-09, 260 тыс. бумаг серии БО-11 и 250,096 тыс. бондов БО-13. Облигации 10-й серии приобретались по цене 99,67% от номинала, 11-й серии - 98,85% от номинала, серии БО-09 - 99,83% от номинала, серии БО-11 - 99,19% от номинала, серии БО-13 - 99,44% от номинала. Пятилетние облигации банка "Зенит" 10-й серии объемом 5 млрд рублей были размещены в июне 2013 года. Банк разместил 5-летние бумаги 11-й серии объемом 5 млрд рублей в октябре 2013 года. Бонды имеют 10 полугодовых купонов. Банк разместил 10-летние бумаги серии БО-09 объемом 5 млрд рублей в апреле 2015 года. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны. Эмитент разместил 5-летние бумаги серии БО-11 на 6 млрд рублей в марте 2014 года. В апреле банк доразместил выпуск на 2 млрд рублей. Объем выпуска в обращении в настоящее время составляет 8 млрд рублей. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны. Десятилетние облигации банка БО-13 на 5 млрд рублей были размещены в июне 2014 года. В августе 2016 банк доразместил серию на 1 млрд рублей. Таким образом, в обращении в настоящее время находится 6 млн облигаций данной серии. Купоны - полугодовые. Дата погашения выпуска - 13 июня 2024 года.

Ритейлер "О`Кей" (MOEX: OKEY) в рамках оферты приобрел 577,815 тыс. облигаций серии БО-04. Бонды приобретались по цене 100% от номинала, равного 1 тыс. рублей. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций. Таким образом, компания выкупила 11,56% выпуска на 577,815 млн рублей. По данным эмитента, до оферты на его эмиссионном счете уже находилось 4 млн 372,073 тыс. облигаций БО-04 (87% выпуска), выкупленных в октябре 2016 года по оферте. Компания разместила облигации серии БО-04 объемом 5 млрд рублей в октябре 2013 года. Пятилетние бонды имеют полугодовые купоны. Дата погашения займа - 9 октября 2018 года.