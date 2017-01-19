Утренние прогнозы: рынок акций подрастет на фоне стабилизации цен на нефть

В среду индекс ММВБ составил 2178,73 пункта (-0,5%), индекс РТС подрос до 1156,47 пункта (+0,5%). Сегодня аналитики ждут приостановки коррекции на рынке на фоне стабилизации цен на нефть.

ИФ "Олма" (Антон Манаев): "Сегодня в начале торгов возможна приостановка коррекции вниз на фоне стабилизации цен на нефть марки Brent выше $54 за баррель. Между тем данные технического анализа оставляют в силе возможность возобновления коррекции вниз по индексу РТС. Если уровень 1150 пунктов будет пробит, по данным технического анализа, последует заметное снижение в район 1115. Сегодня АЛРОСА, ДИКСИ, EVRAZ опубликуют производственные результаты за 2016 год".

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2170-2175 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что при улучшении внешнего фона этот фондовый индикатор способен продемонстрировать технический отскок после наиболее продолжительного с сентября прошлого года снижения в течение 6-ти торговых сессий подряд".

"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "Отечественный фондовый рынок начнет торги четверга умеренным повышением котировок. Колебания индекса ММВБ в последние дни ниже 2200 пунктов мы склонны рассматривать как признак подготовки движения на более низкие уровни. Ситуация несколько улучшится в случае возвращения выше 2200 пунктов по индексу ММВБ. В целом вариант с формированием "боковика" 2100-2150 – 2250-2300 по-прежнему является для нас одним из основных. Первый выход в район 2100-2150, вероятно, стоит использовать для спекулятивных покупок".

"Промсвязьбанк" (Илья Фролов): "Российский рынок акций снижается 6 сессий подряд по индексу ММВБ на фоне неопределенного развития ситуации на глобальных рынках перед значимыми событиями второй половины этой недели. Тем временем приток в биржевые фонды акций, ориентированные на российские активы, возобновился на этой неделе, что может указывать на ограниченность потенциала снижения рынка с текущих уровней. Мы по-прежнему полагаем, что, учитывая близость сильной области поддержки 2140-2160 пунктов ММВБ, рынок может перейти в "боковой дрейф" на ближайшие несколько дней. При этом при отсутствии шоков на глобальных рынках и даже умеренном повышении нефтяных цен рост рынка вскоре возобновится. Сегодня "лучше рынка" могут выглядеть акции телекомов на сообщениях СМИ о возможностях ослабления требований "закона Яровой". Фундаментально акции сотовых операторов выглядят весьма привлекательно".

Алор Брокер (Алексей Антонов): "Российские энергетики вчера продемонстрировали серьезный рост, в то время как "голубые фишки" "топчутся" на месте. Сегодня мы ожидаем позитивного открытия российского рынка и усиления роста в течение дня. Среди бумаг мы бы отметили акции ВТБ, РУСАЛа и АФК Системы".