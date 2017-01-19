Dow Jones Industrial Average снизился в среду, Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite выросли по итогам сессии. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики в четверг. Цены на нефть растут в ходе торгов в четверг.

Dow Jones Industrial Average снизился в среду по итогам четвертой сессии подряд, завершив торги на минимальном уровне с начала 2017 года, сообщает MarketWatch.

Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite выросли по итогам сессии.

Некоторую поддержку фондовому рынку США в среду оказали позитивные статданные по американской экономике.

Так, инфляция в стране в 2016 году ускорилась до 2,1% - максимума за пять лет, сообщило министерство труда США. Объем промышленного производства в США в декабре увеличился на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, показали данные Федеральной резервной системы (ФРС). Рост промпроизводства стал максимальным с ноября 2014 года.

Экономическая активность в большинстве федеральных округов США продолжила расти сдержанными (modest) темпами в период с конца ноября до завершения 2016 года, при этом ценовое давление несколько усилилось, говорится в опубликованном в среду Федеральной резервной системой (ФРС) обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

Восемь из 12 федеральных округов сообщили о сдержанном ценовом давлении, а остальные - о незначительном повышении цен. Лишь в Атланте цены остались неизменными.

Глава ФРС Джанет Йеллен, выступавшая в среду в Сан-Франциско, заявила, что ожидает нескольких повышений ставок американским ЦБ в год до конца 2019 года.

Фондовый трейдер R.W. Baird & Co. Майк Антонелли отмечает, что существенных движений на американском рынке акций ждать не стоит до тех пор, пока инвесторы не смогут составить более четкую картину в отношении корпоративной отчетности за четвертый квартал.

Акции Goldman Sachs снизились по итогам торгов 0,6%, несмотря на сильную отчетность банка за прошедший квартал. Goldman Sachs увеличил чистую прибыль в октябре-декабре 2016 года более чем втрое на фоне роста выручки от операций с инструментами с фиксированной доходностью. Квартальные показатели прибыли и выручки Goldman Sachs превзошли ожидания экспертов.

Тем временем стоимость акций Citigroup, выручка которого в минувшем квартале не оправдала ожиданий рынка, упала на 1,7%.

Котировки бумаг Morgan Stanley, Bank of America и JPMorgan Chase & Co. выросли по итогам торгов соответственно на 1,7%, 2,6% и 0,5%.

Акции ритейлеров находятся в центре внимания трейдеров в последние дни, с учетом публикации компаниями данных о продажах за предпраздничный период.

В среду Target Corp. понизила прогноз прибыли на четвертый финансовый квартал 2016 года, отметив, что негативное влияние на ее выручку оказал "разочаровывающий покупательский трафик" в период праздников. Прибыль по итогам квартала, завершающегося в январе, составит $1,45-1,55 на акцию, ожидают в Target. Предыдущий прогноз ритейлера предполагал, что этот показатель составит $1,55-1,77 на акцию.

Стоимость акций Target упала в цене на 5,8% по итогам торгов в среду.

Бумаги J.C. Penney подешевели на 1,9% вслед за ухудшением оценки акций сети универсальных магазинов до "ниже рынка" с "нейтрально" аналитиками Credit Suisse.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду опустился по итогам торгов на 0,1% - до 19804,72 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 0,2%, составив 2271,89.

Значение индекса Nasdaq Composite повысилось на 0,3% - до 5555,65 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики в четверг, участники рынка реагируют на выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен и ждут инаугурации избранного президента США Дональда Трампа и Нового года по лунному календарю, отмечаемого в Китае и других странах Азии.

Как пишет MarketWatch, укрепление доллара и волатильность нефтяных цен также оказывают сдерживающее влияние на рынки акций АТР.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific почти не изменился.

Японские индикаторы Nikkei 225 и Topix поднялись на 1,1%, несмотря на резкое падение стоимости акций Toshiba Corp.

Австралийский S&P/ASX 200 повысился на 0,2%, как и южнокорейский Kospi, индонезийский Jakarta Composite прибавил 0,1%.

Китайский Shanghai Composite потерял 0,2%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,6%.

Дж.Йеллен в своем выступлении просигнализировала о стабильном и постепенном повышении процентных ставок ФРС в ближайшие несколько лет - до конца 2019 года, когда ставка достигнет новой нормы, 3%.

После ее выступления иена резко подешевела в паре с долларом США, однако к 8:30 мск несколько сократила падение и торговалась на уровне закрытия торгов 18 января - 114,64 иены/$1.

"Инвесторы склонны к большей осторожности перед празднованием китайского Нового года, может возникнуть неопределенность и после инаугурации Трампа", - считает эксперт Shenyin Wanguo Securities Цянь Циминь.

Инаугурация Д.Трампа пройдет 20 января, и участники рынка будут внимательно следить за его инаугурационной речью в поисках новых сигналов о дальнейшей экономической и торговой политике США.

Китай будет отмечать Новый год по лунному календарю с 27 января по 2 февраля включительно.

Котировки акции японской компании Toshiba Corp. рухнули в четверг на 26% после новости о $4-миллиардных убытках подразделения компании, специализирующегося на оборудовании для атомной энергетики. Компания обратилась за финансовой помощью в Банк развития Японии, а также просит поддержки у других кредиторов.

Вместе с тем ралли в Японии возглавляют страховщики и банки.

Цена бумаг Tokyo Electric Power (TEPCO) увеличилась на 4,6% на сообщениях СМИ о том, что компания планирует разместить облигации на 100 млрд иен до конца текущего фингода - 31 марта.

Курс акций Samsung Electronics поднялся на 1,3%. Суд Центрального округа Сеула отказал в четверг прокуратуре в запросе на арест зампреда правления и фактического руководителя Samsung Group Ли Джэёна.

Бумаги авиаперевозчика Cathay Pacific Airways Ltd., крупнейшей компании Азии по объему международных авиаперевозок, подешевели на 5%. Инвесторы посчитали информацию о предстоящей реструктуризации Cathay недостаточно полной и ясной.

Цены на нефть растут в ходе торгов в четверг после падения на 2,7% накануне, инвесторы ждут данных о коммерческих запасах углеводородов в США.

Кроме того, рынок продолжает отыгрывать прогнозы ОПЕК в части более медленного роста поставок нефти из стран, не входящих в картель, несмотря на повышение оценки добычи для США.

Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в четверг повысилась на $0,44 (0,82%) - до $54,36 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась на $0,40 (0,78%) - до $51,48 за баррель.

По оценкам аналитиков, товарные запасы нефти в США сократились на 1 млн баррелей на прошлой неделе. Минэнерго обнародует эти данные на день позже обычного, в четверг, поскольку минувший понедельник в США был выходным днем.

Как прогнозирует ОПЕК, вместо предполагавшегося в декабрьском прогнозе снижения на 150 тыс. баррелей в сутки (б/с) добыча нефти в США в 2017 году вырастет на 80 тыс. б/с - до 13,7 млн б/с.

При этом предложение нефти со стороны стран, не входящих в ОПЕК, в 2017 году, как ожидается, увеличится на 120 тыс. б/с при том, что до достижения эпохальных договоренностей прогнозировался рост на 300 тыс. б/с.

Ранее на этой неделе Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США опубликовало прогноз, согласно которому добыча сланцевой нефти в стране может увеличиться до 4,75 млн баррелей в сутки в феврале. В январе оно составит 4,71 млн б/с, а не 4,54 млн б/с, как ожидалось в прошлом месяце.