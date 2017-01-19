Сегодня "лучше рынка" могут выглядеть акции телекомов - Промсвязьбанк

"Российский рынок акций снижается 6 сессий подряд по индексу ММВБ на фоне неопределенного развития ситуации на глобальных рынках перед значимыми событиями второй половины этой недели. Тем временем приток в биржевые фонды акций, ориентированные на российские активы, возобновился на этой неделе, что может указывать на ограниченность потенциала снижения рынка с текущих уровней. Мы по-прежнему полагаем, что, учитывая близость сильной области поддержки 2140-2160 пунктов ММВБ, рынок может перейти в "боковой дрейф" на ближайшие несколько дней. При этом при отсутствии шоков на глобальных рынках и даже умеренном повышении нефтяных цен рост рынка вскоре возобновится. Сегодня "лучше рынка" могут выглядеть акции телекомов на сообщениях СМИ о возможностях ослабления требований "закона Яровой". Фундаментально акции сотовых операторов выглядят весьма привлекательно", - отмечает старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Управления исследований и аналитики Промсвязьбанка Илья Фролов.