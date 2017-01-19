По индексу РТС возможна приостановка коррекции вниз - ИФ "Олма"

"Сегодня в начале торгов возможна приостановка коррекции вниз на фоне стабилизации цен на нефть марки Brent выше $54 за баррель. Между тем данные технического анализа оставляют в силе возможность возобновления коррекции вниз по индексу РТС. Если уровень 1150 пунктов будет пробит, по данным технического анализа, последует заметное снижение в район 1115. Сегодня АЛРОСА, ДИКСИ, EVRAZ опубликуют производственные результаты за 2016 год", - отмечает начальник отдела торговых операций Антон Манаев.