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Главная  /  Мнения аналитиков  /  По индексу РТС возможна приостановка коррекции вниз - ИФ "Олма"
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19 января 2017 года 09:33

По индексу РТС возможна приостановка коррекции вниз - ИФ "Олма"

"Сегодня в начале торгов возможна приостановка коррекции вниз на фоне стабилизации цен на нефть марки Brent выше $54 за баррель. Между тем данные технического анализа оставляют в силе возможность возобновления коррекции вниз по индексу РТС. Если уровень 1150 пунктов будет пробит, по данным технического анализа, последует заметное снижение в район 1115. Сегодня АЛРОСА, ДИКСИ, EVRAZ опубликуют производственные результаты за 2016 год", - отмечает начальник отдела торговых операций Антон Манаев.

Опубликовано: /ИФ "Олма" /
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