Доллар может предпринять попытки коррекции к рублю - InstaForex

"Сегодня доллар может предпринять попытки коррекции, если Brent не получит катализаторов роста, а участники рынка вернутся к покупкам USD на международном рынке Форекс в преддверии инаугурации Трампа. В этом случае налоговые выплаты не смогут нивелировать давление со стороны двух этих факторов. Если данные Минэнерго США отразят рост запасов углеводородов, и давление на котировки "черного золота" усилится, доллар/рубль получит возможность вернуться в район 59,60 руб. и выше. Хотя подъема за пределы 60 руб. пока не ожидается", - отмечает аналитик InstaForex Игорь Ковалев.