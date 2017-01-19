Индекс ММВБ умеренно прибавит на открытии четверга - Инвестиционная палата

"Отечественный фондовый рынок начнет торги четверга умеренным повышением котировок. Колебания индекса ММВБ в последние дни ниже 2200 пунктов мы склонны рассматривать как признак подготовки движения на более низкие уровни. Ситуация несколько улучшится в случае возвращения выше 2200 пунктов по индексу ММВБ. В целом вариант с формированием "боковика" 2100-2150 – 2250-2300 по-прежнему является для нас одним из основных. Первый выход в район 2100-2150, вероятно, стоит использовать для спекулятивных покупок", - указывает управляющий активами Инвестиционной палаты Александр Волынский.