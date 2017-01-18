Рубль укрепляется к доллару и евро в среду вечером благодаря спросу на ликвидность, игнорируя снижение нефти

Москва. 18 января. Доллар США и евро слегка ослабевают на торгах "Московской биржи" вечером в среду, несмотря на снижение мировых цен на нефть; рубль укрепляется благодаря спросу на рублевую ликвидность в преддверии налогового периода.

Курс доллара США составил 59,32 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 9 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,4375 руб./EUR1, снизившись на 14,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 11,3 копейки, до 61,17 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшое укрепление рубля к доллару и евро, наблюдаемое 18 января, связано, прежде всего, со спросом участников рынка на рублевую ликвидность в преддверии приближающегося налогового периода. При этом наметившееся в среду снижение мировых цен на нефть оказывает лишь сдерживающее влияние, но никак не определяющее для динамики рубля.

Темпы падения цен на нефть эталонных марок ускорились вечером в среду на фоне укрепления курса американского доллара и на заявлениях главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК упала на 2,06% - до $54,33 за баррель. Котировки фьючерсных контрактов на нефть WTI на март на Нью-йоркской товарной бирже к этому времени опустились на 1,9% - до $52,25 за баррель. Евро торгуется в районе $1,069 против $1,0713 на закрытие предыдущей сессии.

Инвесторы нервничают из-за предполагаемого повышения добычи сланцевой нефти в США, которое может ликвидировать подъем нефтяных котировок после достижения договоренностей о снижении производства членами ОПЕК и другими странами. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, а также гендиректор BP Plc Боб Дадли заявили в Давосе, что нефтедобывающий сектор США начал наращивать добычу уже при цене нефти чуть выше $50 за баррель. Дальнейший рост цен ускорит этот процесс, полагает Ф.Бироль.

Ранее на этой неделе Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США опубликовало прогноз, согласно которому добыча сланцевой нефти в стране может увеличиться до 4,75 млн баррелей в сутки в феврале. В январе оно составит 4,71 млн б/с, а не 4,54 млн б/с, как ожидалось ранее.

"Сегодня на внутреннем валютном рынке вновь доминировали продавцы валюты. Таким образом, рубль немного укрепился, несмотря даже на падение нефти. То есть финансовые потоки были в пользу рубля, и это предопределило рост курса нацвалюты даже в условиях снижающихся цен на нефть. Пока доллар держится выше отметки 59 руб./$1, а в случае ее пробития вниз будет открыта дорога к уровню 58 руб./$1. Но в условиях падающей нефти в ближайшие дни более вероятна коррекция доллара вверх до 60 руб./$1. При этом, если американская валюта закрепится выше этого уровня, то дальнейшее движение будет уже к отметке 61,5 руб./$1. Но это среднесрочные цели, так как в условиях приближающегося налогового периода вряд ли мы увидим активный рост доллара", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Альфа-банка Игорь Акиньшин.

"Рубль начал торги в среду с небольшого укрепления, но в целом российская валюта остается стабильной, - отмечает зампредседателя правления Локо-банка Андрей Люшин. - Налоговый период оказывает серьезную поддержку, поэтому мы сейчас видим "ползучее" укрепление. Тем не менее, активность на рынке снижена в преддверии инаугурации Дональда Трампа, поэтому нынешняя неделя вообще должна быть спокойной. Прогнозы о росте нацвалюты до 58 руб./$1 вряд ли оправдаются в ближайшее время, так же как и обещания скорой девальвации. С очень большой вероятностью, рубль продолжит торговаться в узком диапазоне до того момента, как расстановка сил и факторов не поменяется. Это могут быть заявления по поводу санкций в отношении России или новости о сокращении добычи в рамках соглашения ОПЕК и нефтедобывающих стран".

"С открытия торгов рубль укрепился против доллара до отметки 59,05 руб./$1, - комментирует ситуацию на рынке руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Доллар по-прежнему остается под давлением. Рынок продолжает отыгрывать инаугурацию Дональда Трампа. Инвесторы рассчитывают получить первые комментарии от действующего нового президента по поводу экономических реформ чуть ли не в ближайшие выходные. Сказанные Трампом в интервью WSJ слова о слишком сильном долларе давят на американскую валюту. Также вчера транслировали свое мнение о денежно-кредитной политике представители ФРС США. Президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли заявил, что инфляция не представляет проблему для роста американской экономики. Он считает, что повышение цен остается сдержанным, а сильный доллар может помешать экономическому развитию. Член правления ФРС Лейл Брейнард отметила в свою очередь, что новая бюджетная политика может привести к ускоренному повышению ставок, подтвердив улучшение состояния американской экономики. Отметим слабую реакцию рынков на вчерашнее выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, подтвердившей предположения о "жестком" выходе страны из ЕС".

"Рубль вновь в числе лидеров по укреплению к доллару в текущем году. Приток "горячего" капитала в российские активы сохраняется благодаря актуальным ожиданиям как по смягчению санкционного режима с США, так и по снижению размера ключевой ставки ЦБ РФ благодаря дальнейшему ослаблению инфляционных ожиданий. Российская валюта не выглядит сильно переоцененной относительно текущих нефтяных цен. Уверенности придает налоговый период, пик которого приходится на середину следующей недели. В то же время дальнейшее укрепление рубля без поддержки нефтяного рынка создает риски понижательной коррекции", - считают аналитики банка "Зенит" (MOEX: ZENT).

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на четверг на 21,85 копейки, до 59,183 руб./$1, и понизил курс евро на 6,12 копейки, до 63,2252 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился на 5,57 копейки по отношению к вторнику и составил 59,2012 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК среды потерял 3,52 копейки по отношению к 17 января и составил 59,2303 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту составил $4 млрд 103,661 млн, из которых $1 млрд 77,799 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 25,862 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос всего на 0,13 копейки по отношению к вторнику - до 63,2421 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК среды потерял 3,12 копейки по отношению к 17 января и составил 63,2791 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR489,429 млн, из которых EUR190,691 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR298,738 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в среду практически не изменились по отношению к предыдущему дню. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла всего на 1 базисный пункт, составив 10,38% годовых, ставка на семидневный срок сохранилась на уровне 10,42% годовых. Ставки в среднесрочном сегменте МБК (1-6 месяцев) также не изменились: ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц осталась на уровне 10,46% годовых, на срок 3 месяца и 6 месяцев - 10,50% годовых.