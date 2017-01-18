Рынок акций РФ просел вслед за нефтью, раллировали энергетики и улетел в небо Аэрофлот

Москва. 18 января. Рынок акций РФ в среду просел вслед за нефтью на негативных сигналах по добыче сырья; раллировали бумаги энергетических компаний и улетели к новым максимумам бумаги "Аэрофлота" на ожиданиях высоких дивидендов за прошлый год.

По итогам торгов индекс ММВБ составил 2170,09 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1151,65 пункта (-0,4%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 3,1%.

Доллар стоит 59,36 рубля (-0,06 рубля), минимум дня - 59,03 рубля.

В лидерах отката выступили акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7% и -1,3% "префы").

Взлетели акции "Аэрофлота" (+3,1%, до 163,54 рубля), "Мосбиржи" (+1,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+3,1% и +2,1% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+7,7%, до 1,049 рубля - максимума с апреля 2012 года), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+7,3%).

В Азии в среду преобладал рост индексов (выросли Япония и Китай), умеренно плюсует Европа (FTSE, DAX прибавляют 0,1-0,3%, S&P 350 просел на 0,1%), стабильна Америка (индекс S&P 500 просел на 0,05%) и упала нефть.

Инвесторы ожидают инаугурационной речи Дональда Трампа в пятницу. В частности, инвесторов интересуют планы по увеличению госрасходов и снижению налогов, а также по сокращению задолженности американских граждан и юридических лиц.

В США рост потребительских цен (индекс CPI) в декабре ускорился до 0,3% с 0,2%, что совпало с прогнозом. По итогам 2016 года индекс CPI вырос на 2,1%, что является максимальными темпами повышения показателя с 2011 года.

Нефть в среду возобновила снижение на фоне высказываний ведущих игроков мировой нефтяной отрасли в Давосе, указавших на отсутствие оптимизма в отношении возможности существенного роста цен сырья из-за вероятного увеличения добычи сланцевой нефти в США.

Так, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, а также гендиректор BP Plc Боб Дадли отметили, что нефтедобывающий сектор США начал наращивать добычу уже при цене нефти чуть выше $50 за баррель. Дальнейший рост цен ускорит этот процесс, полагает глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.

Также рынок негативно отреагировал на вышедший в среду ежемесячный отчет ОПЕК по поставкам сырья. ОПЕК снизила прогноз поставок нефти на мировой рынок со стороны стран, не входящих в организацию, на 180 тыс. баррелей в сутки (б/с), по сравнению с декабрьским прогнозом. Ожидается, что в 2017 году поставки вырастут на 120 тыс. б/с - до 57,26 млн б/с. Прогноз изменен с учетом более низких ожиданий по добыче в России, Казахстане, Китае, Конго и Норвегии. При этом прогноз ОПЕК по добыче в США повышен на 230 тыс. б/с.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в среду составила $54,28 за баррель (-2,2% и -0,7% накануне), мартовская цена WTI - $52,15 за баррель (-2,1%).

Минэнерго США обнародует данные по запасам в четверг - на день позже обычного, поскольку минувший понедельник в США был выходным днем. Эксперты ожидают в среднем сокращения запасов нефти на 1 млн баррелей на прошлой неделе.

Как отмечает ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова, рынок акций в среду вновь просел, настроения инвесторов приблизительно соответствует общему настрою на внешних рынках, при этом яркий негатив отсутствует. Движения происходят в рамках установившихся локальных границ, и по большому счету они безыдейны. Котировки нефти Brent тем временем сползли под отметку $55 за баррель, но все еще остаются в границах установившегося среднесрочного коридора $52-58 за баррель.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Евгения Локтюхова, после неудачной попытки отыграть рубеж 2200 пунктов по индексу ММВБ рынок акций вернулся к умеренному снижению вслед за нефтью.

В аутсайдерах выступили акции нефтегазового сектора, смешанную динамику показали металлурги, а раллировали бумаги электроэнергетического сектора, поддержанные крепким рублем. Тут в лидеры роста вновь вышли акции генкомпаний, подконтрольных "Газпрому" (MOEX: GAZP) ("ОГК-2" (MOEX: OGKB), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG), "ТГК-1" (MOEX: TGKA)), обновили свои многолетние пики акции "Русгидро", выросли ФСК и "Россети".

Фактор сильного рубля и устойчивых позитивных экономических ожиданий пока сдерживает снижение индекса ММВБ, сглаживая негативное влияние ухудшившейся внешней конъюнктуры. На этом фоне актуальным остается сценарий тестирования индексом ММВБ зоны 2140-2160 пунктов в рамках текущего движения, хотя оно и выглядит неуверенным. В четверг рынок, в первую очередь, будет реагировать на недельные данные по рынку энергоносителей в США, сдвинутые на четверг из-за праздника, а также находиться в напряженном ожидании реакции мировых рынков на ключевые события недели - в пятницу состоится инаугурация Д.Трампа, в ходе которой новый президент США озвучит приоритеты своей политики, и выйдет блок статданных по КНР.

Как отмечает аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, текущую активность торгов сложно назвать трендовой. Фактически, всплеск покупательского интереса реализовался в конце 2016 года и в самом начале 2017 года, после чего на дневном графике сформировались сильные сигналы на продажу, и пока нет каких-то признаков приостановки сползания индексов вниз.

Доллар остается сильно перепроданным, но высокая ставка ЦБ РФ защищает его от разворота. На рынке также усиливаются ожидания вмешательства ЦБ, но текущая цена нефти в рублях вполне устраивает Минфин, который заложил в бюджет параметр на уровне 2700 рублей (сейчас цена Brent составляет порядка 3230 рублей - прим. ИФ).

В четверг состоится заседание ЕЦБ, от которого ждут вербальной реакции на ускорение декабрьской инфляции до 1,1% в еврозоне - максимума с сентября 2013 года. С другой стороны, каких-либо действий в ближайшее время не ожидается.

Генеральный директор Saudi Aramco Амин Насер заявил на форуме в Давосе, что в нефтяную промышленность необходимо инвестировать до $25 трлн в течение 25 лет, чтобы обеспечить растущий спрос на нефть. Однако в среду подобные предупреждения не работают. Есть большая вероятность, что на прошлой неделе добыча в США превысила порог в 9 млн баррелей в сутки, а запасы нефти и нефтепродуктов вновь выросли, отмечает А.Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Игоря Арнаутова, снижение нефти отчасти вызвано заявлением главы МЭА о скором восстановлении добычи сланцевой нефти в США, а также о возможном пересмотре квот по ограничению производства Ирака за счет других стран ОПЕК. При этом первоначально предполагалось, что Ирак сократит свое производство в рамках соглашения на 210 тыс. баррелей в сутки.

В Европе динамика индексов разнополярная на фоне выхода корпоративной отчетности. Инвесторы также продолжают переоценивать перспективы фондовых рынков Европы, учитывая заявление премьер-министра Великобритании о полном выходе страны из Евросоюза.

По оценке аналитика УК "Альфа-Капитал" Андрея Шенка, мировые рынки замерли в ожидании инаугурации Д.Трампа, сопутствующих заявлений и первых действий новой администрации президента США.

На этом фоне не стоит упускать из виду и другие важные события: например, инфляция в США превысила важный для ФРС уровень в 2%. С одной стороны, ускорение инфляции - позитивный сигнал для рынка акций, так как акции - актив, дающий положительную реальную доходность на длинном горизонте. Но сейчас рынок трактует данные по обратному принципу, поскольку рост инфляции может быть воспринят как сигнал для более агрессивных действий ФРС в монетарной политике, что является негативом для фондовых площадок.

Второй важный блок новостей - корпоративные отчеты в США за четвертый квартал 2016 года. Пока отчиталось только 7% из индекса S&P 500, но тенденция положительная - 71% отчитались лучше, чем ожидалось. Рынок закладывает довольно оптимистичные прогнозы на прошедший квартал, и их превышение вызовет рост покупательской активности. Причем рост прибыли происходит вопреки тому, что безработица остается на исторически низком уровне, а стоимость труда растет быстрее, чем историческое среднее.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в среду в снижении лидировали акции "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-4,3%), QIWI (MOEX: QIWI) (-3,4%), "Дикси групп" (MOEX: DIXY) (-2,5%), "Группы "Разгуляй" (MOEX: GRAZ) (-2,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-2,2%), АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-2,1%).

Выросли бумаги АО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+22,8%), АО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+10,7%), "ОГК-2" (+8,6%), АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+8%), "Мосэнерго" (+6,1%), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (+3,5%), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (+3,4%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 30,578 млрд рублей (из них 7,051 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER) и 2,792 млрд рублей - на "РусГидро").