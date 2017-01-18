Цены евробондов РФ в среду снижаются вслед за UST и нефтью

Москва. 18 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду плавно снижаются вслед за уменьшением стоимости американских казначейских обязательств (US Treasuries) и нефтью. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов изменились незначительно.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась на 12 базисных пунктов к уровню закрытия вторника, составив 120,27% от номинала, что соответствует доходности 2,43% годовых (рост на 2 пункта к предыдущему дню).

Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК снизилась относительно итогов 17 января на 9 пунктов, составив 101,05% от номинала. Их доходность выросла на 3 пункта - до 1,56% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями сузился по сравнению с 17 января всего на 1 пункт и составил 87 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему закрытию на 57 базисных пунктов - до 114,10% от номинала (доходность выросла на 3,5 базисных пункта и составила 4,92% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 55 базисных пунктов - до 110,07% от номинала (доходность выросла также на 3,5 пункта - до 4,92% годовых), бумаги с погашением в 2026 году - на 19 базисных пунктов, до 103,58% от номинала (доходность выросла на 2 пункта - до 4,28% годовых), с погашением в 2023 году - на 37 базисных пунктов, до 106,38% от номинала (доходность выросла на 6 пунктов - до 3,78% годовых).

"Сегодня российские еврооблигации корректируются вниз после заметного роста накануне. Поводом для активизации продавцов послужило как ухудшение ситуации на рынке базовых активов - US Treasuries, так и наметившееся снижение мировых цен на нефть. Таким образом, инвесторы воспользовались этими двумя негативными факторами для того, чтобы зафиксировать прибыль от роста последних дней", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.

"Кроме того, некоторую нервозность на мировые долговые рынки привносят ожидания официального вступления Дональда Трампа в должность президента США. Рынок отечественных евробондов уже и так довольно сильно вырос в ожидании президентства Д.Трампа, в том числе за счет ожиданий возможного смягчения санкций. И не исключено, что в очередной раз может сработать правило - "покупай на ожиданиях, продавай на фактах". Но с другой стороны, рынок все еще стоит довольно высоко, несмотря даже на сегодняшнюю коррекцию", - считает С.Агарзаев.

Темпы падения цен на нефть эталонных марок ускорились вечером в среду на фоне укрепления курса американского доллара и на заявлениях главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:15 МСК упала на 1,82% - до $54,46 за баррель. Котировки фьючерсных контрактов на нефть WTI на февраль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени опустились на 1,77% - до $51,55 за баррель. Евро торгуется в районе $1,0688 против $1,0713 на закрытие предыдущей сессии.

Инвесторы нервничают из-за предполагаемого повышения добычи сланцевой нефти в США, которое может ликвидировать подъем нефтяных котировок после достижения договоренностей о снижении производства членами ОПЕК и другими странами. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, а также гендиректор BP Plc Боб Дадли заявили в Давосе, что нефтедобывающий сектор США начал наращивать добычу уже при цене нефти чуть выше $50 за баррель. Дальнейший рост цен ускорит этот процесс, полагает Ф.Бироль.

Ранее на этой неделе Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США опубликовало прогноз, согласно которому добыча сланцевой нефти в стране может увеличиться до 4,75 млн баррелей в сутки в феврале. В январе оно составит 4,71 млн б/с, а не 4,54 млн б/с, как ожидалось ранее.