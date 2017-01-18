До встречи ОПЕК 21-22 января мы ожидаем сохранение бокового тренда на рынке нефти - Бинбанк

"К середине недели нефтяной рынок продолжает балансироваться: с одной стороны - положительный новостной фон реализации соглашения ОПЕК, с другой стороны – уверенному росту цен мешают сомнения в реализации соглашения всеми участниками сделки, - комментирует аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Негатива в рынок добавили заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что в продлении сделки ОПЕК на вторую половину 2017 нет необходимости. Также, представители нефтяной отрасли в ходе Всемирного экономического фожение, что активной рост добычи сланцевой нефти в США может помешать подъему нефтяных цен. Как итог – нефть в среду скорректировалась до уровня $54-55. Наиболее важным событием недели станет встреча стран ОПЕК и не входящих в картель в Вене 21-22 января, в ходе которой рынок получит достоверные данные о реальном сокращении добычи нефти странами – участниками сделки. В ближайшие два дня в фокусе выход данных запасов нефти США, по которым ожидается сокращение, а также данные числа буровых установок, которые на прошлой недели сократились впервые за 2 месяца, - что в итоге может поддержать нефтяные цены. В результате, на неделе нефть колебалась в рамках ожидаемого нами ранее коридора в $54-57, до встречи картеля на выходных мы ожидаем продолжение бокового тренда".