Динамика инфляции подтверждает уместность планов ФРС - eToro

В среду доллар восстанавливается после агрессивных продаж накануне, спровоцированных заявлениями Трампа о переоцененности национальной валюты США, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. На одномесячных минимумах USD привлек покупателей, но потери еще не восполнил. EUR/USD снова попыталась протестировать отметку 1.07, но откатилась. GBP/USD соскользнула с отметок 1.24 и 1.23, а USD/JPY вернулась за пределы уровня 113.00.

Штаты опубликовали долгожданную статистику по инфляции. В декабре индекс потребительских цен вышел на уровне прогноза, составив 2,1% против 1,7% ранее. Базовый CPI также совпал с ожиданиями, ускорив рост от 2,1% до 2,2% в годовом выражении. Дальнейший рост базового индикатора темпами, превышающими 2%, говорит в пользу продолжения ужесточения политики ФРС в соответствии с обнародованными в декабре планами. А тот факт, что основной CPI вышел за пределы 2%, только подтверждает уместность намерений регулятора.

Позднее состоится выступление главы Федрезерва Дж. Йеллен, от которого долларовые «быки» будут ждать намеков на текущие настроения в стане комитета на предмет подтверждения своих планов в отношении дальнейших темпов нормализации политики. Однако не исключено, что Йеллен предпочтет воздержаться от четких заявлений по этому вопросу в связи с сохраняющейся неопределенностью вокруг президентства Трампа и его будущей экономической политики, которую он не стал затрагивать в ходе недавней пресс-конференции. По мнению эксперта eToro, при таком сценарии доллар не получит катализаторов роста и переключится на широко ожидаемую инаугурацию нового президента, которая состоится в конце этой недели.