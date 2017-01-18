Влияние негативных факторов на рынки драгоценных металлов возобновится - Julius Baer

Неожиданное ослабление доллара США продолжает поддерживать рынки золота и серебра, отмечает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. Во вторник цены на эти металлы выросли на 1,2% и 2,3% соответственно, достигнув 1 217 долл. США и 17,2 долл. США за унцию, после того как избранный президент Дональд Трамп заявил, что американская валюта переоценена. Учитывая улучшенный прогноз по экономическому росту США и ожидания дальнейших повышений ставок ФРС США, мы считаем, что доллар должен снова укрепиться, что окажет давление на рынки золота и серебра. Такая ситуация не сулит ничего хорошего для спроса со стороны инвесторов, и отток из физически подкрепленных продуктов должен возобновиться. Мы продолжаем видеть больше перспектив для снижения, чем для роста цен, и придерживаемся осторожной позиции как по золоту, так и по серебру.

Тем временем, цены на палладий остаются на повышенных уровнях, поднявшись во вторник на 0,6% до 750 долл. США за унцию. Рынок палладия, похоже, не учитывает ожидаемое снижение глобальных продаж автомобилей, вызванное сокращением субсидий в Китае. Продажи выросли более чем на 13% в прошлом году, поскольку покупатели ускоряли покупки, но рост может стать отрицательным в ближайшие месяцы. Также необходимо учитывать преимущественно бычьи настроения на рынке фьючерсов, в связи с чем мы считаем, что палладий может пережить коррекцию в ближайшем будущем. Мы сохраняем осторожную позицию и рекомендуем воздержаться от инвестиций в металл в настоящее время.

"Ослабление американской валюты оказывало поддержку рынкам золота и серебра, однако, рынки снова должны начать испытывать давление на фоне улучшающихся темпов экономического роста США и повышений ставки ФРС США. Палладий может пережить коррекцию в ближайшем будущем, поскольку нынешний уровень цен не отражает приближающееся снижение объемов глобальных продаж автомобилей", - заключает эксперт.