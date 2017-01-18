Рубль слегка укрепляется к доллару и евро в среду днем благодаря спросу на ликвидность, нефть снижается

Москва. 18 января. Доллар США и евро слегка ослабевают на торгах "Московской биржи" днем в среду, несмотря на снижение мировых цен на нефть; рубль укрепляется благодаря спросу на рублевую ликвидность в преддверии налогового периода.

Курс доллара США составил 59,29 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 12 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,36 руб./EUR1, снизившись на 22 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 16,5 копейки, до 61,12 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на четверг на 21,85 копейки, до 59,183 руб./$1, и понизил курс евро на 6,12 копейки, до 63,2252 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшое укрепление рубля к доллару и евро в первой половине дня 18 января связано, прежде всего, со спросом участников рынка на рублевую ликвидность в преддверии приближающегося налогового периода. При этом наметившееся в среду днем снижение мировых цен на нефть оказывает лишь сдерживающее влияние, но никак не определяющее для динамики рубля.

Цены на нефть перешли к снижению на торгах в среду на фоне высказываний ведущих игроков мировой нефтяной отрасли в Давосе, указавших на отсутствие оптимизма в отношении возможности существенного роста стоимости нефти. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:04 МСК опустилась на 1,26% - до $54,77 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 1,35% - до $52,54 за баррель.

Представители нефтяной отрасли, участвующие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, полагают, что подъему цен может помешать увеличение добычи сланцевой нефти в США. Так, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, а также гендиректор BP Plc Боб Дадли отметили, что нефтедобывающий сектор США начал наращивать добычу уже при цене нефти чуть выше $50 за баррель. Дальнейший рост цен ускорит этот процесс, полагает глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль. Подъем цен на нефть, которому будет способствовать сокращение добычи государствами ОПЕК и рядом других нефтедобывающих стран, спровоцирует существенное увеличение производства сланцевого газа в США, отмечает Ф.Бироль. "Несомненно, реакция американской сланцевой отрасли будет мощной, - заявил Ф.Бироль в интервью агентству Bloomberg. - При цене нефти в $56-57 за баррель для многих производителей сланцевой нефти добыча снова будет иметь смысл".

"Рубль начал торги в среду с небольшого укрепления, но в целом российская валюта остается стабильной, - отмечает зампредседателя правления Локо-банка Андрей Люшин. - Налоговый период оказывает серьезную поддержку, поэтому мы сейчас видим "ползучее" укрепление. Тем не менее, активность на рынке снижена в преддверии инаугурации Дональда Трампа, поэтому нынешняя неделя вообще должна быть спокойной. Прогнозы о росте нацвалюты до 58 руб./$1 вряд ли оправдаются в ближайшее время, так же как и обещания скорой девальвации. С очень большой вероятностью, рубль продолжит торговаться в узком диапазоне до того момента, как расстановка сил и факторов не поменяется. Это могут быть заявления по поводу санкций в отношении России или новости о сокращении добычи в рамках соглашения ОПЕК и нефтедобывающих стран".

"Рубль не просто удерживает текущие позиции, но, похоже, нацелен вновь протестировать на прочность отметку 59 руб./$1, несмотря на отсутствие четких перспектив по росту нефти. Однако уровни 59-61 руб./$1 пока останутся актуальными. В фокусе площадок находятся данные по инфляции в ЕС и США, а также выступление Джанет Йеллен", - указывает аналитик Нордеа банка Денис Давыдов.

"С открытия торгов рубль укрепился против доллара до отметки 59,05 руб./$1, - комментирует ситуацию на рынке руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Доллар по-прежнему остается под давлением. Рынок продолжает отыгрывать инаугурацию Дональда Трампа. Инвесторы рассчитывают получить первые комментарии от действующего нового президента по поводу экономических реформ чуть ли не в ближайшие выходные. Сказанные Трампом в интервью WSJ слова о слишком сильном долларе давят на американскую валюту. Также вчера транслировали свое мнение о денежно-кредитной политике представители ФРС США. Президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли заявил, что инфляция не представляет проблему для роста американской экономики. Он считает, что повышение цен остается сдержанным, а сильный доллар может помешать экономическому развитию. Член правления ФРС Лаел Брейнард отметила в свою очередь, что новая бюджетная политика может привести к ускоренному повышению ставок, подтвердив улучшение состояния американской экономики. Сегодня в США будут опубликованы данные по инфляции за декабрь и состоится выступление главы ФРС США Джанет Йеллен. Отметим слабую реакцию рынков на вчерашнее выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, подтвердившей предположения о "жестком" выходе страны из ЕС".

"Рубль вновь в числе лидеров по укреплению к доллару в текущем году. Приток "горячего" капитала в российские активы сохраняется благодаря актуальным ожиданиям как по смягчению санкционного режима с США, так и по снижению размера ключевой ставки ЦБ РФ благодаря дальнейшему ослаблению инфляционных ожиданий. Российская валюта не выглядит сильно переоцененной относительно текущих нефтяных цен. Уверенности придает налоговый период, пик которого приходится на середину следующей недели. В то же время дальнейшее укрепление рубля без поддержки нефтяного рынка создает риски понижательной коррекции", - считают аналитики банка "Зенит" (MOEX: ZENT).

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в среду практически не изменились по отношению к предыдущему дню. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла всего на 1 базисный пункт (б.п.), составив 10,38% годовых, ставка на семидневный срок сохранилась на уровне 10,42% годовых. Ставки в среднесрочном сегменте МБК (1-6 месяцев) также не изменились: ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц осталась на уровне 10,46% годовых, на срок 3 месяца и 6 месяцев - 10,50% годовых.