Среднесрочная тенденция в паре usd/rub направлена вниз - БКС

"Сегодня рубль укрепляется как по отношению к доллару, так и к евро, несмотря на слабость нефтяных котировок и тенденции на мировом валютном рынке. Скорее всего, интерес к отечественной валюте обусловлен привлекательностью российских активов. Причем, судя по динамике рублевого фондового индекса ММВБ, который снижается шестую сессию подряд, вряд ли речь идет о рисковых активах. А вот если взглянуть на динамику рубля относительно доходности российских 10-летних ОФЗ, становится понятно, что стимулирует спрос на отечественную валюту. Доходность 10-летних бумаг приблизилась к минимуму сентября прошлого года и на текущий момент равна 8,04%. При этом пока признаков изменения ситуации не наблюдается. С технической точки зрения, "медведи" поджимают котировки пары доллар/рубль к трендовой линии поддержки. Сверху опускается трендовая линия сопротивления, формируя своеобразный "клин". При этом нельзя довольно уверенно сказать, что эта фигура раскроется с ускорением вниз. Пока не стоит исключать попытки покупателей снова вернуться в область 62 рублей. Тем более, если доллар устоит выше 100 пунктов по отношению к основным мировым валютам в одноименном индексе. Тем не менее, можно констатировать, что среднесрочная тенденция в паре usd/rub направлена вниз, а значит, пока лучше присматриваться к "коротким" позициям", - комментирует ситуацию эксперт БКС Константин Карпов.