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18 января 2017 года 11:45

Рынок акций РФ утром подрос на фоне общемировой коррекции, подъем ММВБ сдерживается укреплением рубля

Москва. 18 января. Рынок акций РФ утром в среду подрос на фоне общемировой коррекции фондовых площадок и нефти, подъем индекса ММВБ сдерживается укреплением рубля.

К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 2180,13 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1162,38 пункта (+0,5%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 1%.

Доллар упал до 59,1 рубля (-0,32 рубля).

В лидерах роста выступают акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "Мосбиржи" (+0,5%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+0,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,1%).

Просели бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,6%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1%) и "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%).

В Азии в среду преобладал рост индексов (выросли Япония и Китай), плюсует Европа (FTSE, S&P 350, DAX прибавляют 0,1-0,3%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%) и нефть.

Инвесторы ожидают инаугурационной речи Дональда Трампа в пятницу. В частности, инвесторов интересуют планы по увеличению госрасходов и снижению налогов, а также по сокращению задолженности американских граждан и юридических лиц.

Нефть в среду умеренно дорожает на фоне ослабления доллара, в ожидании данных о товарных запасах в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent к 11:10 МСК в среду составила $55,64 за баррель (+0,3% и -0,7% накануне), мартовская цена WTI - $53,43 за баррель (+0,3%).

Минэнерго США обнародует данные по запасам в четверг - на день позже обычного, поскольку минувший понедельник в США был выходным днем. Эксперты ожидают в среднем сокращения запасов нефти на 1 млн баррелей на прошлой неделе.

Равновесие спроса и предложения нефти восстанавливается, поскольку спрос оказался неожиданно сильным, а входящие в ОПЕК страны Персидского залива и Россия уменьшили нефтедобычу больше, чем предполагалось, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

Между тем ряд экспертов, включая главу Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля, считают, что во второй половине 2017 года производители сланцевой нефти в США существенно увеличат добычу на фоне роста цен, что сведет на нет результаты сокращения производства государствами ОПЕК и другими странами.

Главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов ожидает небольшого роста индекса ММВБ после снижения предыдущих дней. При этом он не исключает, что утренняя коррекция сменится днем боковой динамикой. Инвесторы разогнали британский фунт к ведущим мировым валютам на фоне выступления премьера Великобритании о Brexit - в парламент страны законопроект внесут в текущем году. Котировки нефти подросли на фоне позитивных слов министра энергетики Саудовской Аравии, но затем подъем забуксовал, что демонстрирует неуверенность инвесторов относительно быстрого сокращения предложения топлива.

По мнению аналитика ФГ "БКС" Митча Митчелла, цены на нефть вновь могут оказаться под давлением в свете прогнозов Минэнерго США относительно роста добычи шельфовой нефти, что привнесет негатив на российский рынок акций. Кроме того, инвесторы ждут инаугурации Дональда Трампа и его первых шагов в качестве президента США, а также оценивают выступление в Давосе президента Китая Си Цзиньпина в пользу глобализации и свободной торговли. Росстат опубликует в среду недельные данные по инфляции. Новостным поводом может стать доклад главы ФАС Игоря Артемьева в Совете Федерации.

По оценке ведущего аналитика компании Amarkets Артема Деева, давление на нефть оказывает отчет правительства США о том, что добыча сланцевой нефти продолжит расти в первом полугодии 2017 года. В частности, Управление энергетической информации прогнозирует ежемесячный рост добычи на 41 тыс. баррелей в день (до 4,748 млн баррелей) на семи основных сланцевых буровых США.

Кроме того, в докладе выражена озабоченность, что соглашение между основными производителями нефти по ограничению добычи не только не решит проблему перенасыщения рынка углеводородами, но и приведет к увеличению добычи в таких странах, как США, Ливия и Нигерия, которые не подписывали указанный договор.

До выхода отчета фьючерсные цены нефти росли на комментариях министра энергетики Саудовской Аравии, отметившего готовность и дальше снижать добычу в целях восстановления баланса между спросом и предложением. Против дальнейшего роста нефти может сыграть сохраняющиеся сомнения инвесторов в готовности всех стран-членов ОПЕК выполнять условия соглашения о снижении производства.

Как отмечают аналитики Sberbank CIB, выступление британского премьер-министра поддержало рынки, тогда как комментарии Д.Трампа оказали давление на американские акции. Речь премьера Терезы Мэй, посвященная выходу Великобритании из ЕС, немного успокоила участников рынка. Несмотря на то, что в целом речь шла о "жестком" сценарии выхода (как и предполагали СМИ), Т.Мэй подчеркнула, что Великобритания сохранит приверженность принципу свободной торговли, и подтвердила, что финальный план будет представлен на одобрение парламента. Рынок положительно отреагировал на эти заявления, что привело к укреплению британского фунта.

Также интерес представляло выступление председателя КНР Си Цзиньпина на Всемирном экономическом форуме. Глава КНР высказался в защиту глобализации и свободной торговли, тогда как известно, что избранный президент США является упорным противником этих принципов. Кроме того, слова Д.Трампа о "слишком сильном" долларе оказали поддержку валютам развивающихся рынков и других стран. Это заявление и другие комментарии нового президента США, прозвучавшие в его интервью The Wall Street Journal, в значительной степени способствовали отставанию фондового рынка США от аналогов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в среду подорожали бумаги АО "РБК" (MOEX: RBCM) (+3%), "Плазмека" (MOEX: PLSM) (+3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,2%), АО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+1,3%), "префы" "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,4%).

Подешевели бумаги "Дикси Групп" (MOEX: DIXY) (-1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,9%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:10 МСК составил 3,933 млрд руб. (из них 1,257 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).


Опубликовано: /Финмаркет/
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