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Главная / Мнения аналитиков / Дальнейшее укрепление рубля без поддержки нефтяного рынка создает риски понижательной коррекции - Банк "Зенит"
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18 января 2017 года 12:00
Дальнейшее укрепление рубля без поддержки нефтяного рынка создает риски понижательной коррекции - Банк "Зенит"
"Торги на внутреннем валютном рынке вчера проходили вслед за ослаблением доллара на международных площадках, - отмечают аналитики банка "Зенит". - Попытка нефтяных котировок обновить локальные максимумы не увенчалась успехом, однако рубль сохранил преимущество к доллару. Курс бивалютной корзины вчера снизился на 20 коп. до 61.29 руб. Курс доллара составил 59.41 руб. (-46 коп.), курс евро – 63.58 руб. (+10 коп.). На международном валютном рынке доллар сдавал позиции к большинству конкурентов на заявлениях Д. Трампа о вреде сильного доллара для экономики США. По итогам дня основная валютная пара опустилась на 1 пп до отметки $1.0700. Цены на нефть сдержанно реагируют на ослабление доллара после словесных интервенций избранного президента США. Слабый доллар окажет давление на торговый баланс Китая, что скажется на потреблении им нефти. Именно поэтому обратная корреляция между ценами на нефть и стоимостью доллара сейчас неочевидна. Более того, на одних словесных интервенциях укрепить доллар будет сложно, учитывая планы Федрезерва по ужесточению денежно-кредитной политики в текущем году". Рубль вновь в числе лидеров по укреплению к доллару в текущем году. Приток горячего капитала в российские активы сохраняется благодаря актуальным ожиданиям, как по смягчению санкционного режима с США, так и по снижению размера ключевой ставки ЦБ РФ благодаря дальнейшему снижению инфляционных ожиданий. По мнению аналитиков банка "Зенит", российская валюта не выглядит сильно переоцененной относительно текущих нефтяных цен. Уверенности придает налоговый период, пик которого приходится на середину следующей недели. В то же время, дальнейшее укрепление рубля без поддержки нефтяного рынка создает риски понижательной коррекции.
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Ход завтрашних торгов будет во многом определяться реакцией нефтяного рынка на прогнозы и фактические данные по запасам и добыче нефти в США - ИК "Велес Капитал"
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.18 января 2017 года 18:34
среду доллар восстанавливается после агрессивных продаж накануне, спровоцированных заявлениями Трампа о переоцененности национальной валюты США, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. На одномесячных минимумах USD привлек покупателей, но потери еще не восполнил. EUR/USD... читать дальше
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.18 января 2017 года 16:37
Финансовая группа (ФГ) "БКС" начала анализ "Русснефти" (MOEX: RNFT), сообщается в обзоре ФГ. Прогнозная стоимость акций "Русснефти", рассчитанная аналитиками, составляет $11,4 за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать". "Мы начинаем аналитическое покрытие "Русснефти", которая... читать дальше
.18 января 2017 года 16:22
Вечером рубль может вернуть часть завоеванных позиций на фоне завершения аукционов ОФЗ - "Открытие Брокер"
"Рубль чувствовал себя достаточно уверенно на фоне проведения аукционов ОФЗ, хотя нефть оказалась ниже отметки в $55. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3235 рублей. Однодневная ставка MosPrime ещё немного подросла - до 10,38% при сохранении недельной ставки на уровне 10,42% и... читать дальше
.18 января 2017 года 16:05
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.18 января 2017 года 15:43
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.18 января 2017 года 15:27
Курс доллара сегодня несколько вырос после значительного вчерашнего падения, констатируют специалисты Forexite. Курс евро/доллар стабилен в пределах 1,0674-1,0711. Курс доллар/иена поднялся с уровня 112,63 до 113,48. Курс доллар США/канадский доллар вырос на 60 пунктов - до отметки 1,3099. Курс... читать дальше
.18 января 2017 года 15:25
Рубль слегка укрепляется к доллару и евро в среду днем благодаря спросу на ликвидность, нефть снижается
Москва. 18 января. Доллар США и евро слегка ослабевают на торгах "Московской биржи" днем в среду, несмотря на снижение мировых цен на нефть; рубль укрепляется благодаря спросу на рублевую ликвидность в преддверии налогового периода. читать дальше
.18 января 2017 года 15:13
"Феноменальный взлёт британской валюты к доллару с 1,20 до 1,2410 заставляет, казалось бы, по новому оценить её перспективы, - комментирует аналитик TeleTrade Марк Гойхман. - Однако позиция Терезы Мэй не оказалась чем-то новым. Жёсткость взглядов осталась: разрыв с единым рынком Евросоюза. Не ново... читать дальше
.18 января 2017 года 14:40
"С открытия торгов рубль укрепился против доллара до отметки 59,05 руб./долл., - комментирует руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Поддержку рублю оказывают цены на нефть – контракты Brent приблизились к значению 56 долл./баррель.... читать дальше
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