Нефть снова в минусе - Amarkets

"По итогам торгов мартовский контракт на сорт Brent потерял 39 центов, или 0,7%, достигнув уровня $ 55,47 за баррель, - отмечает ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. - Нефтяные фьючерсы сдали набранные внутри дня позиции после того, как отчет правительства США показал, что добыча сланцевой нефти продолжит расти в первом полугодии 2017 года. В частности, Управление энергетической информации прогнозирует ежемесячный рост добычи на 41,000 баррелей в день до 4.748 млн баррелей на семи основных сланцевых буровых США. Кроме того, в докладе выражена озабоченность, что соглашение между основными производителями нефти по ограничению добычи не только не решит проблему перенасыщения рынка углеводородами, но и приведет к увеличению добычи в странах, таких как США, Ливия и Нигерия, которые не подписывали указанный договор. Перед выпуском отчета фьючерсные цены показывали сильный рост, находя поддержку в комментариях министра энергетики Саудовской Аравии, отметившего готовность и дальше снижать добычу в целях восстановления баланса между спросом и предложением. Против дальнейшего роста нефти может сыграть сохраняющиеся сомнения инвесторов в готовности всех стран-членов ОПЕК выполнять условия соглашения о снижении производства. Завтра утром выйдет отчет Американского нефтяного института (API) по запасам нефти. В том случае, если запасы снова вырастут, у нефтемедведей появится еще один повод для сохранения тактического шорта по чёрному золоту".