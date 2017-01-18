В паре евро/доллар продолжается восходящий тренд - ВТБ 24

"В паре евро/доллар продолжается восходящий тренд, во вторник показан новый максимум года на отметке 1,0719. На самом деле доллар сейчас опускают крупнейшие мировые банки, которые выполняют заказ на его обесценивание. Параллельно, естественно, не забывая о своих интересах, ведь покупать евро/доллар надо так, чтобы потом заработать на закрытии открытых позиций. Собственно, именно по этой причине мы и увидели финальные заходы евро/доллара ниже отметки 1,05 в конце декабря-начале января. Пока рынок верил в "паритет", крупные игроки уже начали покупать евро, покупки будут продолжаться еще долго, но рыночные массы по инерции пока верят в сильный доллар. Потом, когда тренд на падение доллара будет уже очень сильным, скажем, после пробития 1,15, рынок уже будет просто "хоронить" доллар. К тому моменту на слуху появятся весомые объяснения, почему доллар так падает, и рыночные массы будут уже продавать доллар, а крупные игроки будут закрывать свои позиции. Скажем, осенью 2013 года, когда правительство США не работало полтора месяца и масс-медиа всерьез обсуждали тему "дефолта доллара", курс евро был на максимумах в районе отметки 1,37", - комментирует ситуацию аналитик инвестиционного департамента ВТБ 24 Алексей Михеев.