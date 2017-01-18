Мы по-прежнему верим в восходящую коррекцию USD/RUB ближе к концу 1к'17 - Росбанк

"Российский рубль устремился к очередным локальным минимумам против доллара США (58.96 в ходе вчерашней сессии), в первую очередь, отыгрывая комментарии Д.Трампа об излишней крепости американской валюты – и в малой степени реагируя на крайне волатильное поведение нефтяных котировок. Мы полагаем, что текущие котировки рубля уже впитали в себя большую часть позитива с мировых рынков, проигнорировав при этом многочисленные риски как со стороны нефти, так и в части монетарной политики ФРС США. Мы по-прежнему верим в восходящую коррекцию USD/RUB ближе к концу 1к'17, пусть, вероятно, и в меньшей степени, чем заложено в наш текущий официальный прогноз (66)", - отмечают эксперты Росбанка.