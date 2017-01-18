Рекомендуем использовать паузу на рынке акций для покупки активов - КИТ Финанс Брокер

Рынок акций РФ вчера завершил торги без единой динамики. ММВБ снизился на 0,47%, до 2 178,73 п., РТС, наоборот, вырос на 0,47%, достигнув отметки 1 156,47 п., констатирует ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер Анна Устинова Нефтяные котировки также продемонстрировали разнонаправленную динамику. Американская WTI после выходного в понедельник прибавила 0,21%, до $52,48 за баррель, Brent скорректировалась на 0,7%, до $55,47. При этом российский рубль укрепился против доллара США на 0,77%, до 59,41 руб. а против европейской валюты незначительно снизился на 0,17%, до 63,58 руб.

"Рынок акций РФ находится под давлением пять торговых сессий подряд, при этом массовых распродаж среди инвесторов не наблюдается. А на рынке формируется позитивная диспозиция для дальнейшего роста. Рекомендуем использовать паузу на рынке для покупки активов", - заключает эксперт.

"Акции МТС (+0,63%) на вчерашних торгах "прокололи" уровень в 267 руб. на новостях об объявлении второго этапа выкупа собственных акций, - комментирует А. Устинова. - Компания планирует потратить на эти цели примерно 9,3 млрд руб., половина указанной суммы будет направлено на выкуп акций у мажоритарного акционера. Акции планируется покупать, как и в прошлый раз, по системе модифицированного голландского аукциона. Ценовой диапазон от 253 до 283 руб. Срок buyback истекает в 17:00 по нью-йоркскому времени 14 февраля для владельцев ADS и в 10:00 мск 15 февраля для владельцев обыкновенных акций".

Рынок нефти сегодня оценит ежемесячный отчет ОПЕК, интерес представляют данные по производству нефти ключевыми участниками картеля. При этом традиционных данных по запасам в США сегодня не будет, публикация перенесена на четверг (19:00 мск) из-за праздничного дня в понедельник в США. Кроме того, ожидается публикация блока макроэкономических данных, которые окажут влияние как на ход торгов в Европе, так и в США.