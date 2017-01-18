В 2017 году волатильность мировых цен на нефть станет гораздо выше - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

В 2017 году волатильность мировых цен на нефть станет «гораздо выше», хотя рынок может прийти в равновесие в первом полугодии, если страны ОПЕК+ будут соблюдать условия договора по сокращению добычи, сообщило в воскресенье МЭА. По мнению заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, отрицательным фактором для цен на нефть служат беспокойства участников рынка касательно величины сокращения нефтедобычи странами ОПЕК. Усугубляют ситуацию плохие новости касательно экономики Китая – второй страны в мире по потреблению нефти. Согласно отчету правительства, объемы суммарного экспорта Китая продемонстрировали самое сильное падение с 2009 года.

Хотя заключение договора ОПЕК говорит в пользу роста цен на нефть, оно также приведет к увеличению добычи в США и других странах. Рост цен также может привести к ослаблению мирового спроса, считает руководитель МЭА Фатих Бироль. «По моим ожиданиям, в этом году американские компании по добыче сланцевой нефти вернутся к увеличению добычи», – сказал Бироль. Бироль добавил, что недавняя тенденция к падению нефтедобычи в Китае ввиду низких цен может развернуться, если рынок укрепится. Согласно отчету Управления по энергетической информации (EIA) при министерстве энергетики США, добыча нефти в США на прошлой неделе заметно увеличилась – до 8,95 млн баррелей в день, что является максимумом с апреля прошлого года.

Бироль говорит, что больше всего его сейчас беспокоит недостаточность инвестирования в новые нефтяные месторождения. Падение цен на нефть в последние два года привело к закрытию большого количества проектов по всему миру. «Если в этом году не придут крупные инвестиции, то через несколько лет может возникнуть существенный разрыв между спросом и предложением, что приведет к серьезным последствиям для рынка».

"На первое полугодие мы настроены оптимистично. После начала президентства Трампа рынки получат более четкую картину перспектив экономики США. В этом году индекс развивающихся рынков EEM MSCI вырос на 4,5%, что радует. МВФ повысил прогноз по экономическому росту Китая на 2017 год до 6,5% (на 0,3 пп с октября) на фоне ожидаемого продолжения правительственной политики стимулирования и это прекрасно! Индекс EEM преодолел максимумы декабря, пробив 5 января двухмесячный понижательный тренд. Во второй половине 2017 г. в КНР пройдет XIX съезд Коммунистической партии Китая. Чтобы укрепить свою власть президент Китая Си Цзиньпин выступит с новыми экономическими инициативами. Политика экономического стимулирования продолжится", - резюмирует эксперт ИК.