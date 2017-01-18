Ренессанс Капитал поднял рейтинг GDR Mail.ru до "покупать" и оценку на 18%

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru с $18,7 до $22 за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Mail.ru, основанный на оценках аналитиков 16 инвестиционных банков, составляет $19,64 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $17,94 за штуку.