Ожидаем перехода рынка акций в "боковой дрейф" на ближайшие несколько дней - Промсвязьбанк

"Учитывая близость сильной области поддержки 2140-2160 пунктов ММВБ, мы ожидаем перехода рынка в "боковой дрейф" на ближайшие несколько дней. Привести к развитию нового импульса к росту индексов в текущей диспозиции могут резкое повышение нефтяных цен при отсутствии шоков на глобальных рынках, а также повышение шансов на заключение "ядерной сделки" между Россией и США, что могло бы привести к полному или частичному снятию санкций. Ждем локальной реакции в акциях НЛМК – сегодня компания предоставит операционные результаты за 4-й квартал", - указывают специалисты Промсвязьбанка.