Ожидаем восстановления фондовых индексов в пределах 1-1,5% - Алор Брокер

"Сегодня нас ожидает публикация данных по инфляции в США, динамика которой приведет к корректировке ожиданий рынка, относительно времени предстоящего повышения ставки ФРС. Рынки ожидают сильный рост инфляции из-за низкой базы прошлого года. Основной блок важных политический и экономических событий выйдет уже завтра и в пятницу. Мировые фондовые индексы попытались уйти на коррекцию, снижаясь около 0.5% в первые часы торгов, но под закрытие полностью восстановили потери и сегодня предпримут попытки роста. Мы ожидаем сегодня восстановления российских индексов в пределах 1-1,5%", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.