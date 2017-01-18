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Главная / Мнения аналитиков / Индекс ММВБ способен продемонстрировать технический подскок при улучшении внешнего фона - ИФК "Солид"
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18 января 2017 года 09:23
Индекс ММВБ способен продемонстрировать технический подскок при улучшении внешнего фона - ИФК "Солид"
"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Котировки мартовских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $55.6 за баррель в ожидании публикации данных по запасам и производству нефти в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о вероятном небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2180 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что после снижения в течение 5-ти торговых сессий подряд этот фондовый индикатор способен продемонстрировать технический подскок при улучшении внешнего фона", - отмечает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов.
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18 января 2017 года 19:48
Рубль укрепляется к доллару и евро в среду вечером благодаря спросу на ликвидность, игнорируя снижение нефти
Москва. 18 января. Доллар США и евро слегка ослабевают на торгах "Московской биржи" вечером в среду, несмотря на снижение мировых цен на нефть; рубль укрепляется благодаря спросу на рублевую ликвидность в преддверии налогового периода. читать дальше
.18 января 2017 года 19:41
Москва. 18 января. Рынок акций РФ в среду просел вслед за нефтью на негативных сигналах по добыче сырья; раллировали бумаги энергетических компаний и улетели к новым максимумам бумаги "Аэрофлота" на ожиданиях высоких дивидендов за прошлый год. читать дальше
.18 января 2017 года 19:06
Ход завтрашних торгов будет во многом определяться реакцией нефтяного рынка на прогнозы и фактические данные по запасам и добыче нефти в США - ИК "Велес Капитал"
"Как и днем ранее, в утренние часы рубль активно укреплялся к доллару, хотя серьезных предпосылок для этого не наблюдалось: стоимость нефти в первые часы после открытия российского рынка оставалась неизменной, а доллар лишь незначительно корректировался к основным валютам, - отмечает старший... читать дальше
.18 января 2017 года 19:03
Москва. 18 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду плавно снижаются вслед за уменьшением стоимости американских казначейских обязательств (US Treasuries) и нефтью. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов изменились незначительно. читать дальше
.18 января 2017 года 18:34
среду доллар восстанавливается после агрессивных продаж накануне, спровоцированных заявлениями Трампа о переоцененности национальной валюты США, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. На одномесячных минимумах USD привлек покупателей, но потери еще не восполнил. EUR/USD... читать дальше
.18 января 2017 года 17:17
Неожиданное ослабление доллара США продолжает поддерживать рынки золота и серебра, отмечает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. Во вторник цены на эти металлы выросли на 1,2% и 2,3% соответственно, достигнув 1 217 долл. США и 17,2 долл. США за унцию, после того как избранный... читать дальше
.18 января 2017 года 16:53
"В ближайшие три дня валютным рынкам нужно будет решить несколько вопросов – сможет ли фунт продолжить рост после вчерашнего выступления Мэй, повлияет ли завтрашнее заседание ЕЦБ на курс евро, и, наконец, не пора ли снова покупать доллар перед инаугурацией Трампа в пятницу? До инаугурации Трампа... читать дальше
.18 января 2017 года 16:37
Финансовая группа (ФГ) "БКС" начала анализ "Русснефти" (MOEX: RNFT), сообщается в обзоре ФГ. Прогнозная стоимость акций "Русснефти", рассчитанная аналитиками, составляет $11,4 за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать". "Мы начинаем аналитическое покрытие "Русснефти", которая... читать дальше
.18 января 2017 года 16:22
Вечером рубль может вернуть часть завоеванных позиций на фоне завершения аукционов ОФЗ - "Открытие Брокер"
"Рубль чувствовал себя достаточно уверенно на фоне проведения аукционов ОФЗ, хотя нефть оказалась ниже отметки в $55. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3235 рублей. Однодневная ставка MosPrime ещё немного подросла - до 10,38% при сохранении недельной ставки на уровне 10,42% и... читать дальше
.18 января 2017 года 16:05
"По нашему мнению, потенциал роста цен на нефть ограничен, и средняя цена на нефть по итогам года будет около $55 за баррель. Как это ни странно, но на потенциал роста цен повлияла сделка по ограничению добычи. Инвесторы не увидели существенной очистки отрасли, следовательно, риски избыточного... читать дальше
.18 января 2017 года 15:43
"Сегодня рубль укрепляется как по отношению к доллару, так и к евро, несмотря на слабость нефтяных котировок и тенденции на мировом валютном рынке. Скорее всего, интерес к отечественной валюте обусловлен привлекательностью российских активов. Причем, судя по динамике рублевого фондового индекса... читать дальше
.18 января 2017 года 15:27
Курс доллара сегодня несколько вырос после значительного вчерашнего падения, констатируют специалисты Forexite. Курс евро/доллар стабилен в пределах 1,0674-1,0711. Курс доллар/иена поднялся с уровня 112,63 до 113,48. Курс доллар США/канадский доллар вырос на 60 пунктов - до отметки 1,3099. Курс... читать дальше
.18 января 2017 года 15:25
Рубль слегка укрепляется к доллару и евро в среду днем благодаря спросу на ликвидность, нефть снижается
Москва. 18 января. Доллар США и евро слегка ослабевают на торгах "Московской биржи" днем в среду, несмотря на снижение мировых цен на нефть; рубль укрепляется благодаря спросу на рублевую ликвидность в преддверии налогового периода. читать дальше
.18 января 2017 года 15:13
"Феноменальный взлёт британской валюты к доллару с 1,20 до 1,2410 заставляет, казалось бы, по новому оценить её перспективы, - комментирует аналитик TeleTrade Марк Гойхман. - Однако позиция Терезы Мэй не оказалась чем-то новым. Жёсткость взглядов осталась: разрыв с единым рынком Евросоюза. Не ново... читать дальше
.18 января 2017 года 14:40
"С открытия торгов рубль укрепился против доллара до отметки 59,05 руб./долл., - комментирует руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Поддержку рублю оказывают цены на нефть – контракты Brent приблизились к значению 56 долл./баррель.... читать дальше
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