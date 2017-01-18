Индекс ММВБ способен продемонстрировать технический подскок при улучшении внешнего фона - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Котировки мартовских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $55.6 за баррель в ожидании публикации данных по запасам и производству нефти в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о вероятном небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2180 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что после снижения в течение 5-ти торговых сессий подряд этот фондовый индикатор способен продемонстрировать технический подскок при улучшении внешнего фона", - отмечает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов.