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Главная / Мнения аналитиков / Доллар может вернуться выше 59,55 руб. - InstaForex
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18 января 2017 года 09:16
Доллар может вернуться выше 59,55 руб. - InstaForex
"Сегодня доллар/рубль, вероятно, будет консолидироваться в тесном диапазоне 59-60 руб., но в случае нового наплыва нефтяных "быков" не исключены попытки повторного тестирования минимумов под 59 руб. Впрочем, с учетом локальной перепроданности доллара пара вряд ли сможет задержаться под этим уровнем. Если на международном рынке Форекс USD перейдет к коррекции, доллар/рубль способна вернуться выше 59,55 руб." - полагает аналитик InstaForex Игорь Ковалев.
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18 января 2017 года 09:25
Американские фондовые индексы завершили в "красной зоне" торги во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не демонстрируют единой динамики в среду. Цены на нефть сдержанно растут в ходе торгов в среду. читать дальше
.18 января 2017 года 09:23
Индекс ММВБ способен продемонстрировать технический подскок при улучшении внешнего фона - ИФК "Солид"
"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Котировки мартовских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $55.6... читать дальше
.18 января 2017 года 09:09
"Среда в России начнется, скорее всего, в "плюсе". Целью роста по индексу ММВБ на сегодня видим район 2200-2210 пунктов. В следующие дни возможен выход к 2250-2300, где рекомендуем преимущественно спекулятивные продажи. Потенциальное снижение, вероятно, стоит выкупать в районе 2100-2150 пунктов. В... читать дальше
.18 января 2017 года 09:03
осле довольно активных внутридневных колебаний баррель Brent вернулся на исходные позиции, не сумев отстоять уровень 56 долларов, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Текущая волатильность объясняется противоречивыми сигналами и факторами, поступающими на рынок. С... читать дальше
.17 января 2017 года 19:40
Рубль стабилен к евро и умеренно укрепляется к доллару во вторник вечером благодаря стабильной нефти
Москва. 17 января. Доллар США умеренно снижается, а евро стабилен на торгах "Московской биржи" вечером во вторник; рубль слегка укрепляется к бивалютной корзине на фоне относительно стабильной нефти и снижения доллара против мировых валют на рынке Forex. читать дальше
.17 января 2017 года 19:27
Москва. 17 января. Рынок акций РФ во вторник продолжил снижение по индексу ММВБ, обновившему минимум более чем за 3 недели на фоне укрепления рубля и снижения доллара против фунта на заявлениях премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о жестком сценарии Brexit. читать дальше
.17 января 2017 года 19:08
С начала 2017 года опасения по поводу роста ставок несколько ослабли, и доллар скорректировался к ключевым валютам - ИК "Велес Капитал"
"К концу рабочего дня во вторник доллар торговался на отметке 59,27 руб., то есть на 61 коп. дешевле уровня закрытия понедельника, а в течение дня на минимуме и вовсе опускался ниже 59 руб., - комментирует старший аналитик ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - Укреплению рубля способствовали как... читать дальше
.17 января 2017 года 18:36
Москва. 17 января. Котировки российских еврооблигаций во вторник активно растут вслед за подъемом стоимости американских казначейских обязательств (US Treasuries) и нефтью. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов изменились незначительно, исключение составили лишь евробонды с погашением в 2030 году. читать дальше
.17 января 2017 года 18:33
После инаугурации, назначенной на конец этой недели, Дональд Трамп станет сорок пятым президентом США. В результате пресс-конференции Трампа на прошлой неделе аппетит инвесторов к риску уже сократился, отмечает главный стратег по валютам и Глава экономического отдела по Германии Julius Baer Дэвид... читать дальше
.17 января 2017 года 17:55
Российский рубль продолжает демонстрировать чудеса стабильности, отмечает главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников. Пара USD/RUB прочно закрепилась ниже отметки 60, EUR/RUB перешагнул вниз через 64. За счет каких факторов удается рублю столь мужественно удерживаться на плаву? "Во-первых,... читать дальше
.17 января 2017 года 17:29
Bank of America Merrill Lynch Research (BofA-ML) понизил прогноз по инфляции в России по итогам 2017 года до 3,9% с 4% и в среднем по году до 4,5% с 4,8%, говорится в обзоре инвестбанка. "Мы понизили свой прогноз по инфляции в России в 2017 году и теперь полагаем, что ЦБ РФ достигнет своей цели... читать дальше
.17 января 2017 года 17:00
"Боковая динамика индекса ММВБ продолжается и, видимо, продлится до конца января. Сохраняется вероятность снижения до 2100 пунктов по индексу ММВБ. На новостях из Индонезии о снятии ограничений на экспорт никелесодержащей руды серьезно просели акции ГМК "Норильский Никель". Сам металл удерживает... читать дальше
.17 января 2017 года 16:33
мериканский доллар продолжил снижаться после трехдневных выходных в США без каких бы то ни было видимых причин, возможно, в ожидании инаугурации Трампа в пятницу, констатирует главный валютный стратег инвестиционного банка Saxo Bank Джон Харди. Пара доллар/иена упала к новым локальным минимумам... читать дальше
.17 января 2017 года 16:18
ank of America Merrill Lynch Research (BofA-ML) повысил прогнозную стоимость акций и депозитарных расписок "Роснефти" (MOEX: ROSN) и "ЛУКОЙЛа" на 5-12%, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. Более того, "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), по... читать дальше
.17 января 2017 года 15:57
"Рубль обновляет очередные максимумы с 2015 года. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3335 рублей. Однодневная ставка MosPrime подросла до 10,37% при сохранении недельной ставки на уровне 10,42% и снижении недельной ставки до 10,46%. Это явно указывает на дефицит краткосрочной... читать дальше
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