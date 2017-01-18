Нефть ждет доклада ОПЕК - eToro

После довольно активных внутридневных колебаний баррель Brent вернулся на исходные позиции, не сумев отстоять уровень 56 долларов, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Текущая волатильность объясняется противоречивыми сигналами и факторами, поступающими на рынок. С одной стороны, ключевые производители пытаются убедить рынок в безупречной имплементации договоренностей о сокращении добычи. С другой – неуверенность игроков в том, что обязательства будут добросовестно соблюдаться и сомнения в эффективности этих мер.

Накануне саудиты решили в очередной раз взбодрить котировки новой порцией вербальных интервенций. В начале недели Саудовская Аравия четко заявила, что не настроена на продление сделки еще на полгода. Чем расстроила сырьевой сегмент. Теперь королевство, по-видимому, решило донести эту же мысль, но в гораздо более мягкой форме – саудиты заявили, что к середине года спрос на топливо сравняется с предложением.

По сути, отмечает П. Салас, этот комментарий подтверждает, что ключевой игрок совершенно не рассматривает вариант с пролонгацией сокращения добычи. А рынок снова "клюнул" на уловку с ожиданием восстановления баланса. Эта тема всегда вызывает бурную реакцию цен. Впрочем, запала "быков" надолго не хватило. И это несмотря на повсеместные продажи доллара.

Игроки позитивно реагируют на подобные комментарии, но при этом дают понять, что только слов недостаточно для устойчивого удорожания актива. К тому же трейдеры нервничают в ожидании сегодняшнего доклада ОПЕК, который может "пролить свет" на выполнение обязательств странами-экспортерами. Накануне игроки зафиксировали прибыли по Brent на попытках приближения к отметке 57 долларов/баррель. Сегодня ОПЕК может представить благоприятный отчет с целью поддержания цен, что вернет котировки выше 56 и снова нацелит на 57 долларов/баррель, считает специалист eToro.