Утренние прогнозы: возможен позитив

В среду утром часть аналитиков предполагают возможным позитивное открытие рынка акций в России.

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2180 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что после снижения в течение 5-ти торговых сессий подряд этот фондовый индикатор способен продемонстрировать технический подскок при улучшении внешнего фона".

"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "Среда в России начнется, скорее всего, в "плюсе". Целью роста по индексу ММВБ на сегодня видим район 2200-2210 пунктов. В следующие дни возможен выход к 2250-2300, где рекомендуем преимущественно спекулятивные продажи. Потенциальное снижение, вероятно, стоит выкупать в районе 2100-2150 пунктов. В целом на ближайшие недели отдаем предпочтение попыткам сформировать “боковик” 2100-2150 – 2250-2300 пунктов по индексу ММВБ".

ИФ "Олма" (Антон Манаев): "Сегодня в начале фондовых торгов возможно продолжение консолидации-коррекции. Основные индексы по прежнему находятся на значимых уровнях поддержки".

"Промсвязьбанк" (Илья Фролов): "Учитывая близость сильной области поддержки 2140-2160 пунктов ММВБ, мы ожидаем перехода рынка в "боковой дрейф" на ближайшие несколько дней. Привести к развитию нового импульса к росту индексов в текущей диспозиции могут резкое повышение нефтяных цен при отсутствии шоков на глобальных рынках, а также повышение шансов на заключение "ядерной сделки" между Россией и США, что могло бы привести к полному или частичному снятию санкций. Ждем локальной реакции в акциях НЛМК – сегодня компания предоставит операционные результаты за 4-й квартал".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Утренние часы индекс ММВБ может начать без существенных изменений".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Мы ожидаем сегодня восстановления российских индексов в пределах 1-1,5%".