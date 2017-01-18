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18 января 2017 года 09:55

На рынке рублевых корпоративных бондов в среду не сложится ярко выраженной динамики

Москва. 18 января. На рынке рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы завершили в "красной зоне" торги во вторник на фоне очередных жестких заявлений избранного президента США Дональда Трампа и выступления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Накануне Д.Трамп заявил в интервью The Wall Street Journal, что курс американской валюты в настоящее время завышен и не в последнюю очередь из-за усилий Китая по удержанию курса юаня на низком уровне. "Наши компании не могут с ними конкурировать, потому что наша валюта слишком сильна, и это наносит нам вред", - сказал он. Доллар во вторник опустился на 1,1% к евро и на 1,4% к иене.

Тем временем Т.Мэй сообщила, что окончательный проект соглашения о выходе страны из ЕС (Brexit) пройдет процедуру одобрения в парламенте Великобритании. Т.Мэй вновь указала на стремление страны остаться важным партнером Европейского союза, и высказалась в пользу заключения нового соглашения с таможенным союзом ЕС вместо сохранения доступа к единому европейскому рынку товаров и услуг.

Вместе с тем фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики в среду, инвесторы ожидают инаугурационной речи Дональда Трампа. Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific в ходе торгов практически не изменился. Гонконгский Hang Seng поднялся на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,4%, южнокорейский индекс Kospi увеличился менее чем на 0,1%. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,57%.

Рынки ждут церемонии инаугурации Дональда Трампа, которая состоится в пятницу, и традиционной речи нового президента США по этому случаю. По мнению экспертов, до этого времени значительные движения фондовых индексов в ту или иную сторону маловероятны. Инвесторы ждут от Д.Трампа деталей его планов по увеличению госрасходов и снижению налогов, а также по снижению задолженности американских граждан и юридических лиц.

В свою очередь цены на нефть сдержанно растут в ходе торгов в среду, ослабление доллара и ожидания данных о коммерческих запасах углеводородов в США компенсируют прогнозы увеличения нефтедобычи в России и США ближе к концу 2017 года. Кроме того, рост цен на нефть поддерживают прогнозы существенного снижения добычи в Китае и других странах Азии. Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:44 мск повысилась на 0,34% - до $55,66 за баррель. К закрытию рынка во вторник фьючерсы подешевели на 0,7% - до $55,47 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,38% - до $53,46 за баррель.

По оценкам аналитиков, товарные запасы нефти в США сократились на 1 млн баррелей на прошлой неделе. Минэнерго обнародует эти данные на день позже обычного, в четверг, поскольку минувший понедельник в США был выходным днем. Равновесие спроса и предложения нефти восстанавливается, поскольку спрос оказался неожиданно сильным, а входящие в ОПЕК страны Персидского залива и Россия уменьшили нефтедобычу больше, чем предполагалось, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. Между тем ряд экспертов, включая главу Международного энергетического агентства Фатиха Бироля, считают, что во второй половине 2017 года производители сланцевой нефти в США существенно увеличат добычу на фоне роста цен, что сведет на нет результаты сокращения производства государствами ОПЕК и другими странами.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась почти в 2,5 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 9,905 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,753 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 17 января вырос всего на 0,01% и составил 104,99 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,04%, поднявшись до 490,25 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Внешэкономбанк БО-04" (+0,89%), "ИКС 5 Финанс БО-05" (+0,63%) и "Башнефть-06" (+0,24%), а в лидерах снижения - "РЖД БО-03" (-0,5%), "Сбербанк БО-18" (-0,45%) и "Роснефть-04" (-0,44%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Альфа-банк установил ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-18 объемом 5 млрд рублей в размере 9,5-9,7% годовых. Данный ориентир соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 9,73-9,94% годовых. По 15-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Сбор заявок на бонды прошел 18 января. Техническое размещение запланировано на 23 января. Альфа-банк начал премаркетинг бондов серии БО-18 на 5 млрд рублей еще в начале декабря 2016 года и планировал провести book building 6 декабря. Тогда банк ориентировал инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 9,55-9,75% годовых. Однако, как тогда сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке, Альфа-банк отложил размещение на неопределенный срок.

ЗАО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) в конце января проведет book building биржевых облигаций серии ПБО-01 объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. Техническое размещение бумаг запланировано на начало февраля. Срок обращения бумаг - 3 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Облигации будут размещаться в рамках программы биржевых облигаций объемом до 100 млрд рублей, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала в декабре 2016 года. По ней бонды могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия программы - 20 лет.

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (ДВМП, головная компания группы FESCO) подписало соглашение с ООО "Регион Финанс", являющимся представителем владельцев облигаций (ПВО) ДВМП серии БО-01 о реструктуризации долга по данным бумагам, и перенесло выплату третьего купона на апрель 2017 года. В соответствии с подписанным соглашением выплата третьего купона по облигациям, не исполненная 27 октября 2016 года, переносится на 27 апреля 2017 года. С момента заключения данного соглашения 17 января 2017 года у владельцев облигаций прекратилось право требовать досрочного погашения облигаций серии БО-01. Как сообщалось, владельцы облигаций согласились на реструктуризацию долга и избрали своим представителем компанию ООО "Регион Финанс" (входит в группу компаний "Регион") на собрании 27 декабря 2016 года. Группа компаний "Регион", как сообщал агентству "Интерфакс-АФИ" источник на финансовом рынке, является держателем большей части выпуска бондов БО-01. "Московская биржа" 10 января 2017 года зарегистрировала изменения в решение о выпуске ДВМП серии БО-01. ДВМП 27 октября 2016 года допустило дефолт по бумагам серии БО-01 по выплате 3-го купона на сумму 401,260 млн рублей.


Опубликовано: /Финмаркет/
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