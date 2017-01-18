Рынки ждут церемонию инаугурации Дональда Трампа

Американские фондовые индексы завершили в "красной зоне" торги во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не демонстрируют единой динамики в среду. Цены на нефть сдержанно растут в ходе торгов в среду.

Американские фондовые индексы завершили в "красной зоне" торги во вторник на фоне очередных жестких заявлений избранного президента США Дональда Трампа и выступления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Накануне Д.Трамп заявил в интервью The Wall Street Journal, что курс американской валюты в настоящее время завышен и не в последнюю очередь из-за усилий Китая по удержанию курса юаня на низком уровне. "Наши компании не могут с ними конкурировать, потому что наша валюта слишком сильна, и это наносит нам вред", - сказал он.

Доллар во вторник опустился на 1,1% к евро и на 1,4% к иене.

Тем временем Т.Мэй сообщила во вторник, что окончательный проект соглашения о выходе страны из ЕС (Brexit) пройдет процедуру одобрения в парламенте Великобритании.

Т.Мэй вновь указала на стремление страны остаться важным партнером Европейского союза, и высказалась в пользу заключения нового соглашения с таможенным союзом ЕС вместо сохранения доступа к единому европейскому рынку товаров и услуг.

"Отсутствие определенности в отношении Brexit и будущей политики Д.Трампа сохраняется, и рынок требует ясности, - говорит аналитик валютного рынка в Rabobank Джейн Фоули. - Доллар в конце прошлого года рос в надежде ускорения роста американской экономики, но ралли не может поддерживаться только за счет риторики".

Кроме того, участники рынка отреагировали на худшие, чем ожидалось, статданные. Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в январе опустился до 6,5 пункта с пересмотренных 7,6 пункта в декабре. Экономисты в среднем ожидали уменьшения показателя до 8,5 пункта с ранее указанных 9 пунктов.

Акции страховой компании UnitedHealth подешевели во вторник на 1,4%, несмотря на то, что в четвертом квартале 2016 года компания увеличила и прибыль, и выручку сильнее ожиданий рынка.

Цена бумаг банка Morgan Stanley понизилась на 3,8%, хотя финкомпания увеличила чистую прибыль в прошлом квартале почти на 84%, в частности, благодаря росту доходов от торговли активами с фиксированной доходностью и акциями. Показатель превысил наиболее оптимистичные прогнозы Уолл-стрит.

Капитализация табачной компании Reynolds American Inc. увеличилась на 3,1% на новости, что British American Tobacco Plc (BAT) договорилась о выкупе всех не принадлежащих ей в настоящее время акций Reynolds по цене $59,64 за каждую. Таким образом, BAT покупает 57,8%-ную долю Reynolds за $49,4 млрд, сообщается в пресс-релизе британской табачной компании.

Котировки акций нефтедобывающей компании Clayton Williams Energy взлетели на 40% после того, как Noble Energy сообщила о ее приобретении за $2,7 млрд.

Рыночная стоимость сети ювелирных магазинов Tiffany's понизилась на 2,5%, поскольку ее продажи в период зимних праздников разочаровали инвесторов.

Индекс Dow Jones Industrial Average 17 января уменьшился на 58,96 пункта (0,3%) и составил 19826,77 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 6,75 пункта (0,3%) - до 2267,89 пункта.

Nasdaq Composite потерял 35,39 пункта (0,63%) и составил 5538,73 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не демонстрируют единой динамики в среду, инвесторы ожидают инаугурационной речи Дональда Трампа.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific в ходе торгов практически не изменился.

Гонконгский Hang Seng поднялся на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,4%, южнокорейский индекс Kospi увеличился менее чем на 0,1%.

Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,5%, более широкий Topix - на 0,3%.

Рынки ждут церемонию инаугурации Дональда Трампа, которая состоится в пятницу, и традиционной речи нового президента США по этому случаю. По мнению экспертов, до этого времени значительные движения фондовых индексов в ту или иную сторону маловероятны.

Инвесторы ждут от Д.Трампа деталей его планов по увеличению госрасходов и снижению налогов, а также по снижению задолженности американских граждан и юридических лиц.

Тем временем накануне на встрече Всемирного экономического форума в Давосе председатель КНР Си Цзиньпин высказался в поддержку роста глобальной торговли и глобализации.

Также китайский лидер отметил, что КНР не намерена наращивать свою конкурентоспособность во внешней торговле за счет ослабления юаня и заявил, что рост китайской экономики в 2016 году, вероятно, составил 6,7%.

Акции морского перевозчика COSCO Shipping выросли в цене на 6,2% на слухах, что китайская компания намерена сделать предложение о приобретении гонконгской Orient Overseas Container Line, бумаги которой подорожали на 9%.

Котировки бумаг оператора казино в Макао MGM China Holdings снизились на 3,2% после того, как аналитики Sanford Bernstein ухудшили рекомендации по ним до "на уровне рынка".

Капитализация японского производителя мониторов Japan Display выросла на 0,3% на слухах, что компания является эксклюзивным поставщиком экранов для новой приставки Nintendo Switch, продажи которой стартуют 3 марта.

Также в среду растет стоимость акций энергетических компаний на фоне повышения цен на нефть, однако снижаются котировки бумаг компаний из сферы здравоохранения.

Цены на нефть сдержанно растут в ходе торгов в среду, ослабление доллара и ожидания данных о коммерческих запасах углеводородов в США компенсируют прогнозы увеличения нефтедобычи в России и США ближе к концу 2017 года.

Кроме того, рост цен на нефть поддерживают прогнозы существенного снижения добычи в Китае и других странах Азии, сообщает CNBC.

Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:03 мск повысилась на $0,15 (0,27%) - до $55,62 за баррель. К закрытию рынка во вторник фьючерсы подешевели на $0,39 (0,70%) - до $55,47 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,15 (0,29%) - до $52,63 за баррель. Контракт подорожал на $0,11 (0,21%) - до $52,48 за баррель по итогам предыдущей сессии.

По оценкам аналитиков, товарные запасы нефти в США сократились на 1 млн баррелей на прошлой неделе. Минэнерго обнародует эти данные на день позже обычного, в четверг, поскольку минувший понедельник в США был выходным днем.

Равновесие спроса и предложения нефти восстанавливается, поскольку спрос оказался неожиданно сильным, а входящие в ОПЕК страны Персидского залива и Россия уменьшили нефтедобычу больше, чем предполагалось, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

Между тем ряд экспертов, включая главу Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля, считают, что во второй половине 2017 года производители сланцевой нефти в США существенно увеличат добычу на фоне роста цен, что сведет на нет результаты сокращения производства государствами ОПЕК и другими странами.

По прогнозам Wood Mackenzie, производство нефти в Азии будет сокращаться рекордными темпами: с 7,5 млн баррелей в сутки в 2016 году до менее чем 6,5 млн баррелей в сутки в 2020 году. После обвала нефтяного рынка в 2014 году добыча в регионе падает в среднем на 7% в год, отметил директор Wood Mackenzie по исследованиям геологоразведки и добычи в Азиатско-Тихоокеанском регионе Энгус Роджер.