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17 января 2017 года 19:40

Рубль стабилен к евро и умеренно укрепляется к доллару во вторник вечером благодаря стабильной нефти

Москва. 17 января. Доллар США умеренно снижается, а евро стабилен на торгах "Московской биржи" вечером во вторник; рубль слегка укрепляется к бивалютной корзине на фоне относительно стабильной нефти и снижения доллара против мировых валют на рынке Forex.

Курс доллара США составил 59,3975 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 47,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов (минимум в ходе торгов - 58,95 руб./$1). Евро при этом стоил 63,5175 руб./EUR1, подорожав всего на 4,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 24 копейки, до 61,25 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", укрепление рубля к доллару 17 января связано, с одной стороны, с относительно стабильной ситуацией на нефтяных площадках на ожиданиях публикации ежемесячных данных о добыче стран-членов ОПЕК, которая состоится в среду, а с другой стороны - с падением курса доллара против основных мировых валют на рынке Forex. В частности, евро против доллара подорожал во вторник на 0,9% - до $1,0695, а курс иены вырос на 1% - до 113 иен за доллар.

В свою очередь нефтяные фьючерсы относительно стабильны в цене во вторник вечером на ожидании ребалансировки рынка и ослаблении доллара. Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:08 МСК подешевели всего на 0,11% - до $55,8 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени увеличились на 0,53% - до $53,43 за баррель.

По словам министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, восстановление баланса спроса и предложения на нефтяном рынке в полной мере проявится к концу первого полугодия 2017 года. Такого же мнения придерживается глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, отметил он на заседании Всемирного экономического форума в Давосе. Также позитивным фактором для сырьевых рынков, и рынка нефти в частности, стало снижение курса доллара США на заявлениях избранного президента США Дональда Трампа о том, что стоимость американской валюты завышена.

"На фоне роста нефтяных цен в середине дня курс доллара локально опускался ниже отметки 59 руб./$1. Но закрепиться в новом ценовом диапазоне не получилось, и ближе к вечеру доллар отскочил в привычный для последних дней диапазон 59,3-59,4 руб./$1. При этом активность торгов была средней. В целом сегодня мы наблюдали снижение курса доллара практически ко всем основным мировым валютам, в частности, к фунту, франку, евро, иене", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления операций на денежных рынках Русского международного банка Владислав Рыкин.

"Поддержку российской валюте оказывают высокие цены на нефть и общая слабость доллара на мировых рынках. Отчасти это вызвано высказываниями Дональда Трампа в интервью WSJ о том, что доллар слишком силен. Спекулянты восприняли именно этот посыл как главный, проигнорировав то, что сравнение было с китайским юанем, - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - На рынке нефти сохраняется позитивный настрой. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих пообещал, что королевство будет строго придерживаться своих обязательств по сокращению объемов добычи. Таким образом, для рубля практически нет препятствий к обновлению максимумов".

В фокусе сегодняшнего дня - ситуация на рынке нефти, а также динамика сегмента Forex, констатирует аналитик компании "БКС" Оксана Холоденко. Ближе к выходным в Вене планирует собраться комитет по контролю за исполнением сделки по сокращению нефтедобычи. А пока участники договоренностей придерживаются обозначенных планов. Страны, не вошедшие в соглашение, например, Ливия, активно наращивают производство. Активизировались и американские сланцевики. Сырьевой фактор поддерживает рубль, несмотря на обострившиеся риски ЕС. "Тем временем, на рынке Forex доллар проседает против корзины валют: индекс DXY теряет около 0,5%. В целом картина укладывается в рамки коррекции после ралли прошлого года. Инвесторы ждут конкретики от Дональда Трампа. Пока фундаментальные факторы складываются в пользу возобновления роста американской валюты в среднесрочном периоде, ибо ФРС настроена на повышение процентных ставок", - полагает О.Холоденко.

"Рубль остается защищенным от внешних провалов фактором налогового периода, стартовавшего в понедельник. Тем не менее, объем текущих платежей значительно (на 30%) меньше, чем в декабре, что ограничивает потенциальную поддержку. В перспективе текущей недели на рынках ожидается множество важных событий, в том числе для стоимости нефти. Так, в ближайшие дни будет опубликован ежемесячный отчет ОПЕК, в котором можно будет увидеть, как соблюдаются квоты на добычу. В субботу пройдет встреча нефтедобывающих стран с предложениями по контролю исполнения соглашения. Укрепление рубля ниже уровня 59 руб./$1 вряд ли возможно при колебаниях нефтяных цен вокруг отметки $55 за баррель. Именно поэтому рубль может задержаться в диапазоне 59-61 руб./$1 в перспективе текущего месяца", - прогнозируют эксперты банка "Зенит" (MOEX: ZENT).

"Рубль обновляет очередные максимумы с 2015 года. Однодневная ставка MosPrime подросла до 10,37% годовых при сохранении недельной ставки на уровне 10,42% годовых. Это явно указывает на дефицит краткосрочной ликвидности. К тому же в Минэкономразвития ожидают, что к концу января инфляция замедлится до 5,0-5,2%, что повышает актуальность действий со стороны ЦБ РФ. Если же снижение ставки станет очевидным, это обеспечит новый приток спекулятивных средств на рынок ОФЗ и, соответственно, дальнейшую поддержку отечественной валюте. Движения в валютах в течение дня были весьма существенными. Вербальная политика остается главным двигателем волатильности на рынках", - прокомментировал ситуацию аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на среду на 20,52 копейки, до 59,4015 руб./$1, и повысил курс евро на 5,56 копейки, до 63,2864 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился на 10,33 копейки по отношению к пятнице и составил 59,2659 руб./$1 (торги данными валютными контрактами 16 января не проводились в связи с праздничным днем в США). Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вторника потерял 39,93 копейки по отношению к 16 января и составил 59,2614 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту составил $5 млрд 504,047 млн, из которых $1 млрд 503,678 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $4 млрд 369 тыс. - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 9,69 копейки по отношению к понедельнику - до 63,2408 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вторника прибавил 8,97 копейки по отношению к 16 января и составил 63,3039 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR565,619 млн, из которых EUR263,373 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR302,246 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) во вторник немного подросли. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 5 базисных пунктов (б.п.) к уровню предыдущего дня, составив 10,37% годовых, ставка на семидневный срок сохранилась на уровне 10,42% годовых. Вместе с тем ставки в среднесрочном сегменте МБК (1-6 месяцев) немного снизились: ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц опустилась на 1 б.п. - до 10,46% годовых, на срок 3 месяца и 6 месяцев - на 2 б.п., до 10,50% годовых.

Банки разместили во вторник, 17 января, в рамках недельного депозитного аукциона ЦБ РФ 720 млрд рублей (100% лимита) в среднем по ставке 9,97% годовых. На предыдущем аналогичном аукционе, состоявшемся неделей ранее, банки разместили в ЦБ РФ 526,6 млрд рублей в среднем под 9,95% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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