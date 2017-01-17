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17 января 2017 года 19:27

Рынок акций РФ обновил минимум по индексу ММВБ за 3 недели из-за укрепления рубля

Москва. 17 января. Рынок акций РФ во вторник продолжил снижение по индексу ММВБ, обновившему минимум более чем за 3 недели на фоне укрепления рубля и снижения доллара против фунта на заявлениях премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о жестком сценарии Brexit.

По итогам торгов индекс ММВБ составил 2178,73 пункта (-0,5%) - минимум с 26 декабря, индекс РТС подрос до 1156,47 пункта (+0,5%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,4%.

Доллар упал до 59,36 рубля (-0,51 рубля), минимум дня - 58,95 рубля - минимум с июля 2015 года.

В лидерах отката выступили акции "Мосбиржи" (-2,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1%).

Подросли акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,6%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6%).

В Азии во вторник индексы снизились, в Европе динамика смешанная (FTSE упал на 1,1%, S&P 350 просел на 0,02%, DAX вырос на 0,1%), проседает Америка (индекс S&P 500 теряет 0,2%).

Премьер-министр Великобритании Т.Мэй заявила во вторник в Лондоне, что она намерена осуществить полноценный выход Великобритании из состава ЕС (Brexit) и выстроить новые отношения с ЕС.

"Не частичное членство в Европейском союзе, не ассоциированное членство в Европейском союзе или нечто такое, что оставило бы нас в подвешенном состоянии", - сказала она. "Мы добиваемся нового и равноправного партнерства между независимой, самоуправляемой целостной Британией и нашими друзьями и союзниками в ЕС", - отметила премьер.

Она также подтвердила, что Великобритания покинет общий рынок ЕС. По словам Т.Мэй, финальное соглашение по Brexit поступит на голосование в обе палаты британского парламента.

Западные СМИ напоминают, что Великобритания должна ввести в действие статью 50 Лиссабонского договора (формально запускающую процедуру Brexit) до конца марта этого года. До этого момента Лондон не может вести каких-либо официальных переговоров с членами ЕС по поводу характера будущих отношений между Великобританией и Евросоюзом.

В Германии во вторник вышла неплохая статистика института Zew. Индекс текущего доверия к экономике Германии в январе вырос до 77,3 пункта при прогнозах роста до 65 пунктов, а индекс доверия в перспективе на полгода вырос до 16,6 пункта при ожидавшемся повышении до 18,4 пункта.

В США индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в январе снизился до 6,5 пункта при прогнозах сокращения до 8,5 пункта с декабрьских 9 пунктов.

На нефтяном рынке инвесторы ждут публикации в среду ежемесячных данных о добыче стран-членов ОПЕК, отмечает MarketWatch.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК во вторник составила $55,78 за баррель (-0,1% и +0,7% накануне), мартовская цена WTI - $53,41 за баррель (+0,5%).

Оптимизм инвесторов поддерживают заявления представителей крупнейших нефтедобывающих государств, сделанные накануне.

Государствам ОПЕК, вероятно, не потребуется расширять действующее соглашение о сокращении добычи нефти, с учетом снижения производства нефтедобывающими странами в соответствии с договоренностями, а также прогнозов увеличения спроса на нефть, заявил министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

Сокращение производства нефти добывающими государствами будет способствовать восстановлению баланса спроса и предложения на мировом рынке, что обеспечит дальнейший рост цен на нефть, заявил в понедельник министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

По его словам, цены на нефть выросли после достижения нефтедобывающими государствами соглашения о сокращении производства, а в январе они поднимаются благодаря новостям о реальном снижении добычи.

Как отмечает аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, рубль существенно укрепляется на фоне налогового периода, что оказывает давление на акции экспортеров.

"Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) (-2,2%) сообщила о росте стоимости заключенных контрактов в 2016 году на 29%, "Мобильные телесистемы" (+0,6%) начали второй раунд обратного выкупа своих акций и намерены приобрести их на сумму до 9,3 млрд рублей. "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) (+0,3%) нарастил продажи на российском рынке в 2016 году на 15% (до 20,2 тыс. автомашин).

В остальном серия сигналов на продажу пока удерживает инвесторов от покупок отечественных бумаг. Сигналы новой администрации США не позволяют рассчитывать на скорую нормализацию отношений, да и показатели в экономике пока не способствуют бурному оптимизму.

Инфляция в Великобритании ускорилась в декабре до 1,6% при ожиданиях 1,4%, что спровоцировало резкий отскок фунта стерлингов против доллара. Премьер-министр Великобритании Т.Мэй заявила, что хотела бы видеть Великобританию сильной и единой. Она также подчеркнула, что в интересах Великобритании успех Евросоюза, Великобритания останется надежным партнером Евросоюза и хотела бы сохранить торговлю свободной. Т.Мэй также сделала весьма рискованное заявление, сказав, что вопрос о выходе будет вынесен на голосование в парламенте.

Поддержку рынку нефти оказал слабый доллар и заявления министра нефти Саудовской Аравии о перевыполнении плана сокращения добычи в договорившихся странах. По оценке министра, баланс на рынке будет достигнут во второй половине 2017 года. Кроме того, он полагает, что сланцевая индустрия не сможет быстро заполнить высвободившуюся нишу на рынке.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Евгения Локтюхова, рынок акций во вторник оставался под давлением фиксации прибыли в ожидании открытия американского рынка акций, который снижается после длительных выходных. Однако сильный рынок нефти и активно слабеющий доллар к европейским валютам и золоту на фоне отсутствия сильного негатива от выступления премьер-министра Великобритании Т.Мэй позволили рынку акций отыграть часть потерь вторника.

Хуже рынка выглядел металлургический и горнодобывающий сектор, реагируя на сильный рубль. Продолжилось снижение акций "Норникеля" на отраслевых рисках (планы Индонезии снять запрет на экспорт из страны никелевой руды), скорректировались высоко забравшиеся бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,7%) и "Распадской" (MOEX: RASP) (-2,4%).

Если ситуация на американском рынке акций не ухудшится вечером, то в среду вполне могут быть попытки индекса ММВБ протестировать на прочность область сопротивления 2200-2210 пунктов.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Егора Дахтера, статистика из Германии и США носила в целом нейтральный характер, рынок акций оставался под давлением продавцов, несмотря на сильную нефть.

Хуже рынка во вторник торговались бумаги "Дикси Групп" (MOEX: DIXY) (-2,4%) на ожиданиях слабых операционных результатов за декабрь 2016 года, которые будут опубликованы в четверг.

Во вторник начался Всемирный экономический форум в Давосе, который продлится до конца текущей недели, но вряд ли окажет существенное влияние на российский фондовый рынок. Вечером во вторник API опубликует прогнозы по запасам нефтепродуктов в США, а в среду НЛМК (MOEX: NLMK) раскроет операционные результаты за IV квартал.

По словам главного аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, намерение Великобритании построить отношения с ЕС с "чистого листа" предполагает отсутствие общего рынка. Последнее нанесет удар по финансовому сектору Британии, поскольку финансовые институты будут вынуждены переносить бизнес на континент, чтобы не потерять своих европейских клиентов. Соответственно, инвесторы смотрят на происходящее через призму потенциальных потерь и расходов лондонского Сити, выраженных в вероятном снижении акций банков и ослаблении британского фунта стерлингов. Если же смотреть шире, то возобновление обсуждения Brexit и его влияния на экономику напоминает о тех политических рисках, которыми насыщен 2017 год. Рост неопределенности уже обеспечил 5%-ный рост цен на золото с начала января. Акции золотодобывающих компаний вновь становятся привлекательными для инвесторов.

Российский рынок акций находится в фазе коррекции после бурного роста предыдущих двух месяцев, и перспектива отката на 2150 пунктов по индексу ММВБ остается актуальной.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" во вторник в снижении лидировали акции АО "Астраханская энергосбытовая компания" (MOEX: ASSB) (-14,9%), АО "Рязанская энергосбытовая компания" (-13,4%), АО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (-7,8%), АО "Южно-Уральский никелевый комбинат" (MOEX: UNKL) (-4,9%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-4,6%), "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (-3,1%), "Протека" (MOEX: PRTK) (-2,5%), "Распадской" (-2,4%).

Подорожали бумаги "Плазмека" (MOEX: PLSM) (+11,9%), АО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+8,4%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+3,8%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+3,6%), АО "РБК" (MOEX: RBCM) (+3,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,7%), "префы" "Башнефти" (MOEX: BANE) (+2,6%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 28,139 млрд рублей (из них 7,584 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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