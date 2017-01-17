Цены евробондов РФ во вторник растут вслед за UST и нефтью

Москва. 17 января. Котировки российских еврооблигаций во вторник активно растут вслед за подъемом стоимости американских казначейских обязательств (US Treasuries) и нефтью. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов изменились незначительно, исключение составили лишь евробонды с погашением в 2030 году.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию 16 января на 5 базисных пунктов - до 120,42% от номинала, что соответствует доходности 2,40% годовых (снижение на 1,5 пункта к предыдущему дню).

Стоимость американских четырехлетних US Treasuries к 18:15 МСК выросла относительно итогов 16 января на 20 базисных пунктов - до 101,13% от номинала (доходность снизилась на 6 пунктов - до 1,54% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями США расширился на 4,5 пункта и составил 86 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему дню на 105 базисных пунктов - до 114,69% от номинала (доходность снизилась на 7 пунктов и составила 4,88% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 93 базисных пункта - до 110,55% от номинала (доходность снизилась на 6 пунктов и составила 4,89% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 37 пунктов, до 103,81% от номинала (доходность снизилась на 5 пунктов - до 4,25% годовых), а с погашением в 2023 году - на 54 пункта, до 106,75% от номинала (доходность снизилась на 9 пунктов - до 3,72% годовых).

"С окончанием праздничного дня в США активность торгов в секторе российских еврооблигаций заметно возросла. При этом практически с самого начала дня отечественные евробонды демонстрируют рост котировок и соответствующее снижение доходностей вслед за аналогичной динамикой базовых активов - US Treasuries. Кроме того, поддержку российским валютным гособлигациям оказывают растущие цены на нефть, которые в ходе торгов превышали уровень $56,8 за баррель сорта Brent. И наконец, сегодняшнее выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которое ранее вызывало беспокойство среди инвесторов, успокоило мировые рынки, что также стало позитивным фактором для облигаций emerging markets", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Александр Полютов.

По его словам, "глава правительства Великобритании избрала относительно мягкую риторику, в частности, было заявлено, что все законы о выходе страны из ЕС будут проводиться через парламент. Плюс Т.Мэй надеется на заключение нового таможенного соглашения с Евросоюзом. Таким образом, никаких жестких и резких заявлений не было, что успокоило рынки и, соответственно, привело к росту спроса на рисковые активы".

"Эта неделя насыщена различными статистическими публикациями и другими важными для рынков событиями. В частности, на этой неделе ожидаются выступление главы ФРС США Джанет Йеллен, а также инаугурация Дональда Трампа и его речь в качестве уже действующего президента, которая может прояснить ситуацию с новой экономической программой. В частности, инвесторы ждут, что будет сказано в отношении налогообложения, каких-то стимулирующих мер, протекционистских действий, то есть участники рынка ждут подтверждений позиций Д.Трампа, которые были в его предвыборной программе. Возможно, что на фоне этих событий волатильность на мировых рынках будет довольно высокой", - считает А.Полютов.

Нефть дорожает во вторник на ожиданиях инвесторов, что спрос на топливо сравняется с предложением к середине текущего года. Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:26 МСК подорожали на 0,68% - до $56,24 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени увеличились на 1% - до $53,68 за баррель.

"Восстановление баланса на нефтяном рынке, медленное начало которого мы видели в 2016 году, проявится в полную силу к концу первого полугодия текущего года, - сказал министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. - Конечно, за этот период многое может произойти, и к концу июня мы сможем оценить ситуацию". Аналогичного мнения придерживается и министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи. "Коммерческие запасы нефти на данный момент находятся на высоком уровне, но, по нашим ожиданиям, они будут сокращаться по мере снижения поставок", - отметил он во время мероприятия в Абу-Даби.