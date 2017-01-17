BofA-ML снизил прогноз по инфляции в РФ на конец 2017г до 3,9%

Bank of America Merrill Lynch Research (BofA-ML) понизил прогноз по инфляции в России по итогам 2017 года до 3,9% с 4% и в среднем по году до 4,5% с 4,8%, говорится в обзоре инвестбанка.

"Мы понизили свой прогноз по инфляции в России в 2017 году и теперь полагаем, что ЦБ РФ достигнет своей цели по инфляции на уровне 4% в сентябре-октябре текущего года, если не будет никаких шоков. Это подтверждает наши ожидания относительно снижения ключевой ставки на 200 базисных пунктов в 2017 году с текущих 10%. Мы полагаем, что первое снижение - на 50 базисных пунктов - состоится в марте, однако не исключаем, что это может произойти уже в феврале. Основной риск для нашего прогноза по ставке представляет возможное увеличение социальных расходов во II половине 2017 года на фоне высоких цен на нефть, а также неурожай", - говорится в обзоре.