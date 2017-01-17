Рубль заметно укрепляется к доллару и умеренно к евро во вторник днем, доллар опускался ниже 59 рублей

Москва. 17 января. Доллар США заметно, а евро умеренно снижаются на торгах "Московской биржи" днем во вторник, при этом доллар в ходе торгов опускался ниже отметки 59 рублей впервые с июля 2015 года; рубль укрепляется на фоне растущей нефти и снижения доллара против мировых валют на рынке Forex.

Курс доллара США составил 59,0875 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 78,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов (минимум в ходе торгов - 58,95 руб./$1). Евро при этом стоил 63,30 руб./EUR1, снизившись на 17,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 51 копейку, до 60,98 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на среду на 20,52 копейки, до 59,4015 руб./$1, и повысил курс евро на 5,56 копейки, до 63,2864 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", заметное укрепление рубля к доллару 17 января связано, с одной стороны, с продолжающимся во вторник днем ростом мировых цен на нефть на ожиданиях публикации ежемесячных данных о добыче стран-членов ОПЕК, которая состоится в среду, а с другой стороны - с падением курса доллара против основных мировых валют на рынке Forex. В частности, евро против доллара подорожал к середине дня вторника более чем на 1% - до $1,071 за евро, а курс иены вырос на 1,2% - до 112,8 иены за доллар.

В свою очередь нефть дорожает во вторник на ожидании инвесторов, что спрос на топливо сравняется с предложением к середине текущего года. Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 1,06% - до $56,45 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени увеличились на 1,2% - до $53,79 за баррель.

"Восстановление баланса на нефтяном рынке, медленное начало которого мы видели в 2016 году, проявится в полную силу к концу первого полугодия текущего года, - сказал министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. - Конечно, за этот период многое может произойти, и к концу июня мы сможем оценить ситуацию". Аналогичного мнения придерживается и министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи. "Коммерческие запасы нефти на данный момент находятся на высоком уровне, но по нашим ожиданиям, они будут сокращаться по мере снижения поставок", - отметил он во время мероприятия в Абу-Даби.

"Рубль продолжает укрепление относительно доллара, стремясь обновить максимумы года, - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Поддержку российской валюте оказывают высокие цены на нефть и общая слабость доллара на мировых рынках. Отчасти это вызвано высказываниями Дональда Трампа в интервью WSJ о том, что доллар слишком силен. Спекулянты восприняли именно этот посыл как главный, проигнорировав то, что сравнение было с китайским юанем. Второй момент - общая нервозность инвесторов в преддверии доклада премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по поводу деталей Brexit. Лондонские издания предварительно информируют о том, что Мэй будет выступать за полный выход из всех структур ЕС. В этой связи наибольшее беспокойство вызывает вопрос сохранения торговых отношений с единым рынком Европейского союза. На рынке нефти сохраняется позитивный настрой. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих пообещал, что Королевство будет строго придерживаться своих обязательств по сокращению объемов добычи. Таким образом, для рубля практически нет препятствий к обновлению максимумов".

К середине дня рубль укрепляется относительно доллара и евро, констатирует аналитик компании БКС Оксана Холоденко. В фокусе - ситуация на рынке нефти, а также динамика сегмента Forex. Ближе к выходным в Вене планирует собраться комитет по контролю за исполнением сделки по сокращению нефтедобычи. А пока участники договоренностей придерживаются обозначенных планов. Страны, не вошедшие в соглашение, например, Ливия, активно наращивают производство. Активизировались и американские сланцевики. Сырьевой фактор поддерживает рубль, несмотря на обострившиеся риски ЕС. Во вторник премьер-министр Великобритании может объявить о жестком сценарии процедуры Brexit, предполагающем выход Британии из единого европейского рынка. Т.Мэй намерена контролировать миграционные потоки, и это приоритетная задача.

"Тем временем, на рынке Forex доллар проседает против корзины валют: индекс DXY теряет около 0,5%. В целом картина укладывается в рамки коррекции после ралли прошлого года. Инвесторы ждут конкретики от Дональда Трампа. Пока фундаментальные факторы складываются в пользу возобновления роста американской валюты в среднесрочном периоде, ибо ФРС настроена на повышение процентных ставок", - полагает О.Холоденко.

"Рубль остается защищенным от внешних провалов фактором налогового периода, стартовавшего вчера. Тем не менее, объем текущих платежей значительно (на 30%) меньше, чем в декабре, что ограничивает потенциальную поддержку. В перспективе текущей недели на рынках ожидается множество важных событий, в том числе для стоимости нефти. Так, в ближайшие дни будет опубликован ежемесячный отчет ОПЕК, в котором можно будет увидеть, как соблюдаются квоты на добычу. В субботу пройдет встреча нефтедобывающих стран с предложениями по контролю исполнения соглашения. Укрепление рубля ниже уровня 59 руб./$1 вряд ли возможно при колебаниях нефтяных цен вокруг отметки $55 за баррель. Именно поэтому рубль может задержаться в диапазоне 59-61 руб./$1 в перспективе текущего месяца", - прогнозируют эксперты банка "Зенит" (MOEX: ZENT).

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) во вторник немного подросли. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 5 базисных пунктов (б.п.) к уровню предыдущего дня, составив 10,37% годовых, ставка на семидневный срок сохранилась на уровне 10,42% годовых. Вместе с тем ставки в среднесрочном сегменте МБК (1-6 месяцев) немного снизились: ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц опустилась на 1 б.п. - до 10,46% годовых, на срок 3 месяца и 6 месяцев - на 2 б.п., до 10,50% годовых.

Банки разместили во вторник, 17 января, в рамках недельного депозитного аукциона ЦБ РФ 720 млрд рублей (100% лимита) в среднем по ставке 9,97% годовых. На предыдущем аналогичном аукционе, состоявшемся неделей ранее, банки разместили в ЦБ РФ 526,6 млрд рублей в среднем под 9,95% годовых.