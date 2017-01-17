Доллар по-прежнему чувствует себя неуверенно на мировом валютном рынке - Saxo Bank

Американский доллар продолжил снижаться после трехдневных выходных в США без каких бы то ни было видимых причин, возможно, в ожидании инаугурации Трампа в пятницу, констатирует главный валютный стратег инвестиционного банка Saxo Bank Джон Харди.

Пара доллар/иена упала к новым локальным минимумам чуть ниже области 114, а пара евро/доллар выросла.

Рост пары евро/фунт вывел пару к последним важным уровням коррекции Фибоначчи выше области 0,88 на этой неделе. Это важный уровень для тех, кто ждет подтверждения, что масштабный разворот после тестирования 0,9+ указывает на формирование вершины. Если фунт продолжит падать, этот сценарий окажется под сомнением, и лучшее, на что можно надеяться – это двойная вершина. Завтра все станет ясно.

"Доллар по-прежнему чувствует себя неуверенно, не имея на то веских оснований за исключением нервозности инвесторов, которые не знают, какие политические инициативы сулит эра Трампа, и как на них отреагирует остальной мир. На текущих уровнях маятник волатильности качнулся в сторону роста доллара. Заседание ЕЦБ запланировано на четверг, хотя, учитывая тему Brexit, евро и сегодня вряд ли удастся избежать волатильности. Стремительный рост курса фунта может усилить давление на евро через динамику евро/фунт, падение фунта приведет к обратному эффекту", – заключает специалист Saxo Bank.