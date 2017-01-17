Курс евро/доллар вырос более чем на 110 пунктов - Forexite

Курс евро/доллар вырос более чем на 110 пунктов, констатируют специалисты Forexite. Курс доллар/франк упал более чем на 110 пунктов - ниже ключевого уровня 1,0000. Избранный президент США Трамп заявил, что доллар является слишком сильным и вредит конкурентоспособности американских товаров и услуг. В частности, это имеет большое значение для торговых отношений с Китаем. Курс доллар/иена упал более чем на 140 пунктов. Курс фунта скорректировал вчерашнее падение.