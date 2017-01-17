Доллар/рубль может уйти на новые минимумы - "Аналитика Онлайн"

Накануне стало известно, что план правительства по спасению экономики от экономического кризиса похудел с полтриллиона рублей до чуть более 100 млрд, отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. В правительстве решили, что вместо пресловутого антикризисного плана лучше сконцентрироваться на плане действий правительства до 2025 года. Причем, самого плана пока еще нет и готов он будет только к маю месяцу. Документ разрабатывается в Минэкономразвитии и предварительные расчеты по словам главы Максима Орешкина будут приблизительно в марте.

На этом фоне курс доллара на московской бирже торгуется в районе 59 рублей 30 копеек, евро держится вблизи 63 рублей 20 копеек, индекс ММВБ просел до 2175 пунктов, а котировки нефти марки Brent торгуются вблизи 56 долларов за баррель.

Котировки нефти держатся достаточно уверенно в диапазоне от 55 до 56 долларов за баррель. Генеральный секретарь ОПЕК говорит о том, что в 2017 году цены на черное золото должны стабилизироваться. Это достаточно позитивный фактор для курса российской валюты, подчеркивает эксперт. Скоро в поддержку рублю начнет играть налоговая неделя. До 25 января экспортерам необходимо уплатить налог на добычу полезных ископаемых, этот фактор традиционно оказывает поддержку российской валюте. "Исключать в этих условиях возможности для обновления минимумов валютной пары доллар/рубль, на наш взгляд, не следует. Напомним, мы говорили ранее о том, что котировки нефти могут несколько скорректироваться, что может привести и к коррекции валютной пары доллар/рубль. Однако, пока эта коррекции не происходит, но ее вероятность, на наш взгляд, охраняется", - комментирует Г. Задоя.

Эксперта также напоминает, что ранее в качестве базового сценария рассматривалась вероятность снижения нефти ниже 53 долларов за баррель, что могло привести к смещению в валютной паре доллар/рубль в диапазон от 60 до 62 рублей. "Однако, даже эти прорывы вверх мы рекомендовали использовать исключительно для продажи доллара на более выгодных значениях, - указывает аналитик компании. - Пока данный сценарий не находит своей реализации, и мы рекомендуем трейдерам готовиться к обновлению минимумов в валютной паре доллар/рубль. Вполне вероятно, нас ждет снижение до 58 рублей 60 копеек, а, может быть, даже до отметки 58 рублей. Такие выносы вниз, особенно, если они будут достаточно резкими, наверняка будут использоваться спекулянтами для открытия длинных позиций по данной валютной паре. И целями для роста здесь могут выступать отметки 59,20 или 60,00".