Пара EUR/USD в очередной раз подтвердила сильный нисходящий тренд - TeleTrade

Основные события для финансовых рынков на текущей неделе – европейские. Помимо выступления Премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по условиям процедуры Брекзита, в четверг 19 января состоится заседание ЕЦБ, напоминает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Оба события исключительно важны для единой европейской валюты. Жёсткий вариант Брекзит был бы негативным не только для фунта, но и для евро в связи с разрывом торгово-экономических связей между континентальной Европой и Туманным Альбионом. Но с другой стороны, увеличение риска Брекзит в последние дни уменьшает склонность к рискам и уводит средства с фондовых рынков в защитные активы, к которым в данном случае принадлежит и евро.

А ЕЦБ, в свою очередь, очевидно, будет нацелен на то, чтобы «не спугнуть» признаки хрупкого восстановления. Он нацелен на сохранение достаточно низкого курса валюты и денежного стимулирования. Они явно приносят свои плоды в сфере увеличения экономического роста и инфляции. Показатель инфляции, кстати, выходит в среду, 18 января и по прогнозам, останется неизменным – 1,1%. Важен также и индекс деловых настроений ZEW, выходящий 17 января – как индикатор возможных сдвигов в ожиданиях бизнес-сообщества. В случае позитива этих сигналов коррекция евро может продолжиться. Но Марио Драги и ЕЦБ вряд ли скажут о грядущем сворачивании монетарного стимулирования, что может остановить быков по евро.

Ну и завершением богатой на события недели станет инаугурация Д.Трампа 20 января и ожидаемое представление им подробностей экономической программы, которых не было на пресс-конференции 11 января. Именно это дало толчок снижению гринбека в последние дни. Индекс доллара DX снизился с 103,2 п к 100,9 п. Что, впрочем, не выходит за рамки коррекции. Зоной поддержки для индекса выступает уровень 100,7. И в случае большей определённости в планах Трампа доллар будет восстанавливаться, поддерживаемый вполне «ястребиными « настроениями членов ФРС о повышении ставки.

"Не сбрасываем со счетов и то, что на пару EUR/USD давят остающиеся проблемы еврозоны, - указывает М. Гойхман. - Это и дезинтеграционные настроения во Франции, Испании, выборы в Германии, слабость итальянских банков, миграционный кризис и пр. Совокупность указанных факторов оставляет наиболее вероятным возобновление снижения евро/доллара. С технических позиций основная валютная пара, уйдя ниже принципиального многомесячного рубежа 1,0460-1,05, подтвердила в очередной раз сильный нисходящий тренд и стремление дальше вниз. В принципе, теперь новой технической зоной поддержки выступает достигнутый минимум 1,0340. Но мощная коррекция технически может дойти до уровней 1,0670-1,0740. Поэтому целесообразно занимать короткие позиции на продажу евро/доллара по основному тренду от данных уровней. Первой целью снижения выступит зона 1,0540".