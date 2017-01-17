Перспектива отката Индекса ММВБ к уровню 2150 ппунктов остаётся актуальной - ВТБ 24

Сегодня рынки ждут выступления британского премьера Т.Мэй, в котором будет изложен план выхода страны из ЕС, указывает главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев. Как ожидается, будет объявлено о построении отношений с чистого листа, что предполагает отсутствие общего рынка. Последнее нанесёт удар по финансовому сектору Британии, поскольку финансовые институты будут вынуждены переносить бизнес на континент дабы не потерять своих европейских клиентов. Соответственно, инвесторы смотрят на происходящие через призму потенциальных потерь и расходов лондонского Сити, выраженных в вероятном снижении акций банков и ослаблении британского фунта. Если же смотреть шире, то возобновление обсуждения Brexit и его влияния на экономику напоминает о тех политических рисках, которыми насыщен 2017 г. Рост неопределённости уже обеспечил 5%-ный рост цен на золото с начала января. Акции золотодобывающих компаний вновь становятся привлекательными для инвесторов.

"Если же возвращаться к российскому рынку акций, то мы продолжаем рассматривать его, как находящийся в фазе коррекции после бурного роста предыдущих 2 месяцев, - резюмирует эксперт банка. - Перспектива отката на 2150 по Индексу ММВБ остаётся актуальной. Главным корпоративным событием дня обещает стать публикация операционных результатов Группы ЛСР за 2016 г. После сильных данных о продажах Эталона, у рынка имеются позитивные ожидания и в отношении ЛСР. Акции компании ещё на прошлой неделе вышли наверх из консолидации под отметкой 1000 руб. и уже на протяжении 6 дней демонстрируют непрерывный подъём. Полагаем, что это как раз была игра под предстоящий отчёт. Ближайшая цель для движения наверх находится в районе 1100 руб. – ещё порядка 5%".