Российские евробонды могут отыгрывать снижение доходности UST - Промсвязьбанк

"В понедельник активность торгов в российских суверенных евробондах была низкой из-за отсутствия на глобальных рынках американских инвесторов, которые праздновали День Мартина Лютера Кинга. В итоге ценовые изменения в российских госбондах были незначительными. Бенчмарк Russia-23 в доходности продолжил удерживаться на уровне 3,81% годовых, "длинные" Russia-42 и Russia-43 – YTM 4,95%-4,97% годовых. Сегодня торговая активность на глобальных долговых рынках будет возвращаться в привычное русло с приходом американских игроков. Текущая неделя насыщена важной статистикой и событиями. Так, сегодня выступает премьер-министр Великобритании Т.Мэй (14:45 мск), которая, как сообщили ряд СМИ, может заявить о приверженности жесткого сценария выхода из ЕС, в том числе в обмен на контроль за границами и иммиграцией. Сегодня ожидается выступление на экономическом форуме в Давосе председателя КНР Си Цзиньпина, который вполне может обозначить реакцию Поднебесной на довольно агрессивные заявления нового президента США Д.Трампа в отношении экономической политики Китая. Все это может привести к росту волатильности на мировых рынках. Кроме того, в четверг состоится заседание ЕЦБ (15:45 мск), в пятницу будет инаугурация Д.Трампа (в 20:00 мск), на неделе запланированы

выступления главы ФРС Дж.Йеллен. В США в среду и четверг будут опубликованы декабрьские данные индекса потребительских цен, промпроизводство, "Бежевая книга", данные с рынка жилья и др. Цены на нефть сегодня с утра вновь удерживаются в районе 55,5 доллара за баррель, при этом доходности базовых активов снижаются – UST-10 опустились к 2,35%, хотя в конце прошлой недели были в районе 2,4% годовых. Подобное движение может способствовать росту котировок в российских евробондах, но скорее в рамках восстановления сложившихся спрэдов к базовым активам. Впрочем, риски волатильности на этой неделе возрастают", - комментирует ситуацию аналитик Промсвязьбанка Александр Полютов.