Рынок акций РФ утром продолжил снижение, ММВБ упал к 2170п на фоне укрепления рубля

Москва. 17 января. Рынок акций РФ после умеренного позитивного старта торгов во вторник возобновил снижение вслед за мировыми площадками, индекс ММВБ откатился в район 2170 пунктов на фоне укрепления рубля из-за стабильной нефти.

К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 2172,29 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1154,29 пункта (+0,3%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,5%.

Доллар упал до 59,29 рубля (-0,58 рубля).

В лидерах отката выступают акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,2%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9% и -0,4% "префы"), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,1%).

Подросли акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%).

В Азии во вторник индексы снизились, следом проседает Европа (FTSE, S&P 350, DAX теряют 0,3-0,5%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,4% к уровню пятницы) в ожидании выступления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которое, как предполагается, сможет внести ясность в планы страны по выходу из состава Европейского союза.

Как ожидается, она объявит, что Великобритания не будет пытаться сохранить частичное членство в Евросоюзе после Brexit. Премьер-министр может заявить, что страна не будет "наполовину внутри, наполовину вне" ЕС, и призвать к заключению "нового и равноправного партнерства" с Евросоюзом.

На нефтяном рынке цены во вторник стабильны, игроки ждут публикации ежемесячных данных о добыче стран-членов ОПЕК, которая состоится в среду, отмечает MarketWatch.

Аналитики SEB Markets прогнозируют, что цены будут находиться в районе $55 за баррель в течение первого квартала текущего года до тех пор, пока не станет очевиден эффект от договоренностей о сокращении производства нефти между государствами ОПЕК и не входящими в картель странами.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent к 11:10 МСК во вторник составила $55,78 за баррель (-0,1% и +0,7% накануне), мартовская цена WTI - $53,33 за баррель (+0,3%).

Оптимизм инвесторов поддерживают заявления представителей крупнейших нефтедобывающих государств, сделанные накануне.

Государствам ОПЕК, вероятно, не потребуется расширять действующее соглашение о сокращении добычи нефти, с учетом снижения производства нефтедобывающими странами в соответствии с договоренностями, а также прогнозов увеличения спроса на нефть, заявил министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

Сокращение производства нефти добывающими государствами будет способствовать восстановлению баланса спроса и предложения на мировом рынке, что обеспечит дальнейший рост цен на нефть, заявил в понедельник министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

По его словам, цены на нефть выросли после достижения нефтедобывающими государствами соглашения о сокращении производства, а в январе они поднимаются благодаря новостям о реальном снижении добычи.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Александра Костюкова, рынок акций снижается на негативном внешнем фоне, основное внимание игроков направлено на начало Всемирного экономического форума в Давосе. В США свою финансовую отчетность опубликует Morgan Stanley, состоятся выступления представителей ФРС - Уильяма Дадли и Лейл Брейнард. Также интерес представляет выступление премьер-министра Великобритании Т.Мэй, в которой она отразит позицию страны относительно выхода из ЕС.

Главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов также полагает, что основным драйвером, который может привести мировые рынки в состояния разнонаправленной волатильности, может стать речь премьера Великобритании о выходе страны из ЕС. В конце рабочего дня выступит министр финансов США Джейкоб Лью. В повестке дня значатся вопросы, касающиеся налоговой реформы, экономики, торговли, отношений с Китаем. Американские биржи откроются после праздников, и возможно, отреагируют снижением, скорректировавшись на внешнем фоне.

По словам аналитика Нордеа банка Дениса Давыдова, для нефти определенным раздражителем стали заявления министра нефти Саудовской Аравии о том, что ОПЕК и государства-производители вне картеля, скорее всего, не пойдут на продление сроков соглашения о сокращении добычи нефти во второй половине года. Краткосрочный эффект такого заявления негативный, с учетом того, что нарастающее предложение от прочих производителей и без того грозит отодвинуть сроки балансировки рынка. Однако и логика министра вполне очевидна: не следует чрезмерно облегчать жизнь конкурентам. Пока складывающийся информационный фон указывает на то, что нефть в том числе за счет вербальных интервенций будут стараться удержать в диапазоне $50-60 за баррель.

Аналитик ФГ "БКС" Митч Митчелл полагает, что рынки настраиваются на жесткий сценарий Brexit. Неопределенность относительно деталей выступления премьера Великобритании Т.Мэй вынуждает инвесторов избегать рисковых активов, и этот тренд, по всей видимости, сохранится до конца недели. При этом российский рынок будет реагировать на корпоративные новости и динамику нефтяных цен. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет совещание с экономическим блоком правительства, посвященное социально-экономическому развитию России. ЦБ РФ опубликует данные о платежном балансе.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Ильи Фролова, большинство фондовых индексов с начала недели снижаются перед значимыми событиями - инаугурационной речи Дональда Трампа, а также двух выступлений главы ФРС Джанет Йеллен, в рамках которых она может вновь попытаться убедить рынок в неизбежности трех повышений ставки в этом году.

Во вторник интерес представляют новости из Давоса со Всемирного экономического форума, где с оценкой перспектив мировой экономики может выступить председатель КНР Си Цзиньпин - первый китайский лидер, посетивший этот авторитетный форум, в надежде найти возможности для сохранения устойчивых торговых отношений с Европой при усилении трений с США. Локальное снижение склонности к риску на глобальных рынках ослабило повышательный импульс в отношении нефти, фьючерс на Brent перешел к боковой консолидации вблизи $55 за баррель в ожидании встречи комиссии по контролю над выполнением соглашения ОПЕК+ в ближайшие выходные.

Снижение котировок российских акций может продолжиться, что приведет к откату индекса ММВБ в область 2140-2160 пунктов. Привести к развитию нового импульса к росту индексов в текущей диспозиции может повышение нефтяных цен при отсутствии шоков на глобальных рынках, а также повышение шансов на заключение "ядерной сделки" между Россией и США, что могло бы привести к полному или частичному снятию санкций, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром во вторник подешевели акции АО "Астраханская энергосбытовая компания" (MOEX: ASSB) (-11,6%), АО "Южно-Уральский никелевый комбинат" (MOEX: UNKL) (-10,8%), АО "Рязанская энергобытовая компания" (-7,4%), ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (-4,7%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-2,6%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-2,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2%).

Подорожали бумаги АО "РБК" (MOEX: RBCM) (+2,4%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+1,3%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+1,1%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:10 МСК составил 5,134 млрд рублей (из них 1,66 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).