В начале дня пара доллар/рубль будет торговаться в границах 59,50-60,15 - TeleTrade

"Сегодня пройдет пресс-конференция премьер-министра Терезы Мэй, а также будет опубликован отчет Американского института нефти по запасам сырья. Первые недели реализации соглашения о сокращении мировой добычи оцениваются сторонами как успешные. В воскресенье, 22 января, состоится встреча Комитета по контролю за выполнением условий пакта. Российский рубль, поддерживаемый приближением январских налоговых выплат, чувствует себя вполне уверенно и продолжает закрепляться ниже отметки 60 рублей за доллар США. В первой половине сессии на Московской бирже пара доллар/рубль будет торговаться в границах 59,50-60,15", – считает аналитик TeleTrade Александр Егоров.